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سياسة

شيخ الأزهر يشيد بشجاعة عهد التميمي

26/12/2017

أشاد شيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب بشجاعة الطفلة الفلسطينية عهد التميمي، مستنكرا قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتقالها.

وأضاف الطيب في تدوينة على صفحة "الأزهر الشريف" على موقع فيسبوك إنه شجاعة عهد ليست مستغربة على سناء فلسطين، مشيرا إلى أنه ما من امرأة فلسطينية إلا وهي أم شهيد أو زوجة شهيد أو ابنة شهيد أو أخت شهيد، كما أن لنساء فلسطين دورا مشهودا في "الرباط" بالمسجد الأقصى لحمايته من اقتحامات الاحتلال الصهيوني وتدنيس المستوطنين

وشدد على أن شجاعة "عهد" ونضال أسرتها يشكلان دليلا على أن بطش الاحتلال وقمعه لن ينجح في إخماد روح النضال والمقاومة في نفوس أبناء الشعب الفلسطيني.

وأكد على أن الأزهر لا يمكن أن ينسى الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال، إذ يشكلن عنوان النضال الفلسطيني.

ودعا شيخ الأزهر المنظمات الحقوقية والإنسانية إلى القيام بواجبها في الدفاع عن "عهد التميمي" وغيرها من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

والثلاثاء الماضي، اعتقل الجيش الإسرائيلي الطفلة عهد التميمي ووالدتها ناريمان، والأربعاء اعتقل ابنة عمها نور التميمي من منزلهم في بلدة النبي صالح، غربي رام الله.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن اعتقال عهد ونور يأتي بزعم الاعتداء على جنود إسرائيليين، وطردهم من أمام منزل العائلة (في النبي صالح) الجمعة قبل الماضية، فيما تم اتهام الأم ناريمان، بالتحريض على هذا الاعتداء.

وتحوّلت الطفلة التميمي، عقب ساعات من إعلان اعتقالها، إلى أيقونة للمقاومة الشعبية السلمية في فلسطين.

وتشهد معظم المدن الفلسطينية، منذ نحو ثلاثة أسابيع مظاهرات، تطوّرت إلى مواجهات بين شبان فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية (بما فيها القدس) وعلى الخط الفاصل بين غزة وإسرائيل، رفضًا للقرار الأمريكي، بالاعتراف بالقدس المحتلة عاصمةً لإسرائيل.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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