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سياسة|الأردن

شاهد: العاهل الأردني يشارك في مناورات بالذخيرة الحية

26/12/2017

شارك العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في مناورات عسكرية جرت مؤخرا، بالذخيرة الحية ونشرت القوات المسلحة الأردنية، فيديو له وهو يشارك في تمرين عسكري .

جرت المناورة العسكرية بمشاركة طائرات هليكوبتر، ودبابات ومدرعات، وسمعت أصوات قذائف مدفعية خلال المناورة العسكرية، وظهر العاهل الأردني بعتاده العسكري، وهو يشارك الجنود التدريب.

واستقلَّ الملك عبد الله سيارة جيب عسكرية، خلف سلاح أوتوماتيكي، وكان يطلق الرصاص الحي على بعض الأهداف، ثم ترجَّل من السيارة العسكرية، وشارك في تدريب على اقتحام مبنى برفقة عدد من الجنود.

وتلقى الملك عبد الله علومه العسكرية في الأكاديمية العسكرية الملكية في ساندهيرست ببريطانيا، وعمل في الجيش الأردني وكذلك في سلاح الجو الملكي الأردني.
والتحق العاهل الأردني بالقوات المسلحة الأردنية، برتبة ملازم أول، وخدم كقائد فصيل ومساعد قائد سرية في اللواء المدرّع الأربعين، وذلك بعد عودته من بريطانيا، التي التحق بأكاديميتها العسكرية ساندهيرست عام 1980.

وبعد إنهاء علومه العسكرية قُلد الملك عبدالله برتبة ملازم ثانٍ عام 1981، وعُين من بعد قائد سرية استطلاع في الكتيبة 13/18 في قوات الهوسار (الخيالة) الملكية البريطانية، وخدم مع هذه القوات في ألمانيا الغربية وإنجلترا، وفي عام 1982م، التحق جلالة الملك عبدالله الثاني بجامعة أوكسفورد لمدة عام، حيث أنهى برنامج دراسات خاصة في شؤون الشرق الأوسط.

والتحق الملك عبد الله الثاني بعد ذلك بكلية الخدمة الخارجية في جامعة جورج تاون في واشنطن وأنهى برنامج بحث ودراسة متقدمة في الشؤون الدولية، في إطار برنامج "الماجستير في شؤون الخدمة الخارجية".

المصدر : رويترز
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