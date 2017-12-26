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سياسة

سحب مجلة أطفال ذكرت أن إسرائيل "ليست دولة حقيقية"

الخريطة المنشورة في عدد مجلة يوبي الفرنسية للأطفال
الخريطة المنشورة في عدد مجلة يوبي الفرنسية للأطفال
26/12/2017

أعلنت مجموعة "بايار" الإثنين، أن عدد مجلة "يوبي" للأطفال سيتم سحبه من السوق اليوم الثلاثاء بسبب تضمنه خريطة تفيد بأن إسرائيل "ليست دولة حقيقية".

وبذلك، تستجيب "بايار" لطلب فرانسيس كاليفات، رئيس المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا.

ويحتوي إصدار يناير/كانون الثاني من المجلة، على خريطة للعالم كتب إلى جانبها "نسمي هذه البلدان الـ 197 دولًا، مثل فرنسا وألمانيا والجزائر.. هناك دول أخرى أكثر من ذلك لكن ليس كل البلدان الأخرى في العالم توافق على أن هذه دول حقيقية (مثل إسرائيل وكوريا الشمالية)".

وقال باسكال روفناك رئيس مجموعة "بايار" ناشرة مجلة "يوبي" لوكالة "نقر بالخطأ، لا نريد الطعن في وجود إسرائيل.. نريد إظهار حسن نوايانا، من المهم المساهمة في روحية التهدئة والسلم".

وأعلن كاليفات أنه بناء على طلبه، ستقوم مجموعة بايار بسحب عدد "يوبي" الرقم 352 من البيع.

وقال إن عددا من القراء أبلغوه بأن هذا خداع تاريخي لأذهان الأطفال، فسارعت إلى الكتابة إلى رئيس تحرير المجلة ورئيس مجموعة بايار عن هذا الخطأ وطلبت منهم تصحيح الأمر".

واعتبر كاليفات أن الجدل انتهى.

وطلب مجلس المنظمات اليهودية من المجلة أن تنشر في العدد التالي "تصويبًا مرفق بها مقالة توضح فيها ما هي إسرائيل وكيف ولماذا نشأت".

إلا أن روفناك لم يوضح ما إذا كان سيستجيب لهذا الطلب.

الخريطة المذكورة (Youpi)
المصدر : مواقع فرنسية
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