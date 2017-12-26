رئيس هيئة الدفاع: هذه أدلة براءة المعدومين الـ 15 في مصر

أكد حمدان شراب ـ رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية كمين الصفا، أن القضية بها عوار قانوني كبير.

وأكد شراب في مداخلة هاتفية مع "الجزيرة مباشر" أنه لم يتم توجيه تهمة القتل للمتهمين، فضلا أن القضية خلت من أي دليل سوى مذكرة التحريات.

وأوضح أن القضية لا يوجد بها اعترافات ولا أحراز، ولا قرينة مؤكدة، مشيرا إلى أنه توقع أن يحصل المتهمون على البراءة كما حدث في قضايا مشابهة، ومتعجبا عن سبب الحكم بالإعدام عليهم.

وشدد على أن حكم الإعدام لم يوقع من رئيس الجمهورية بالمخالفة للمادة 99 من قانون القضاء العسكري والتي نصت على أن يصدق رئيس الجمهورية بنفسه على أحكام الإعدام ولا يفوض غيره، موضحا أن عدم تصديق السيسي على الحكم يبطله.

وقال إن المتهم الأول أحمد عزمي هو طبيب أسنان وألقى قبض عليه من عيادته الخاصة في العريش، ولا يعلم عن بقية المتهمين شيئا.

وكانت محكمة النقض العسكرية قد أديت حكما بإعدام 15 متهمًا في قضية الهجوم على كمين الصفا بالعريش.

وفي 2013 وقع هجوم على كمين الصفا بسيناء أسفر عن مقتل ضابط و8 مجندين.