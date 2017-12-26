رئيس أركان الجيش التركي يعقد اجتماعًا مع نظيريه السوداني والقطري

عقد رئيس أركان الجيش التركي الجنرال خلوصي أكار، اجتماعًا ثلاثيًا مع نظيريه السوداني عماد الدين مصطفى عدوي، والقطري غانم بن شاهين الغانم.

وأضاف بيان صادر عن رئاسة أركان الجيش التركي، أن الجنرال أكار، عقد اجتماعًا ثلاثيًا أمس الاثنين، مع نظيريه السوداني، الفريق أول ركن عماد الدين مصطفى والقطري، الفريق طيار ركن غانم بن شاهين الغانم، على هامش مرافقته للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في زيارته الرسمية إلى السودان.

وبدأ الرئيس أردوغان، زيارة للسودان، أمس الأول (الأحد)، ضمن جولة أفريقية، تقوده إلى تشاد وتونس وتستمر حتى غدٍ الأربعاء، يرافقه فيها 200 رجل أعمال.

وتطورت العلاقات الثنائية بين السودان وتركيا حثيثاً، بعد وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في تركيا عام 2002، وشهدت تحسنًا لافتاً خلال الفترة اللاحقة.

وزيارة أردوغان إلى الخرطوم، وهي الأولى لرئيس تركي للسودان منذ استقلاله 1956 واستمرت يومين، قبل أن يغادر متوجهًا إلى تشاد ثاني محطات جولته الإفريقية.