تقرير: السعودية تفرج عن معتقلين في تحقيق الفساد وتحاكم آخرين

قالت صحيفة عكاظ السعودية اليوم الثلاثاء إن المملكة أفرجت عن 23 من نحو 200 شخصية محتجزة منذ نوفمبر تشرين الثاني بتهم الفساد بعد أن توصلوا لاتفاقات مع الحكومة.

ولم يذكر التقرير أسماء من شملهم قرار الإفراج، وهي على ما يبدو أول مجموعة كبيرة يتم الافراج عنها منذ تم توقيف أمراء ورجال أعمال ومسؤولين بالحكومة في الحملة التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وظل المحتجزون في فندق ريتز كارلتون الفاخر بالرياض منذ أوائل نوفمبر تشرين الثاني وطلب منهم تسليم أصول وأموال مقابل حريتهم.

وذكرت عكاظ أنه سيتم الإفراج عن مزيد من المحتجزين خلال الأيام المقبلة وأن إجراءات المحاكمة ستبدأ قريبا لمن يصرون على نفي التهم الموجهة لهم.

ولا تعتبر السلطات السعودية تلك التسويات ابتزازا بل التزاما بإعادة أموال أخذت بشكل غير مشروع من أكبر بلد مصدر للنفط في العالم على مدى عقود.

وأظهر مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي سعود الدويش الرئيس التنفيذي السابق لشركة الاتصالات السعودية وهو يبلغ المهنئين له بأنه عومل بشكل لائق.

وقال "الشؤون الخاصة (وحدة تابعة للبلاط الملكي) جايبين لنا مفطحات (طبق من اللحم المسلوق) ليل نهار. المعاملة كانت طيبة".