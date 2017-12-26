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سياسة|مصر

السلطات المصرية تنفذ الإعدام بـ 15 شخصا بتهمة قتل جنود في سيناء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
26/12/2017

قالت مصادر أمنية لوكالة رويترز إن السلطات المصرية نفذت صباح الثلاثاء حكم الإعدام في 15 شخصا بتهمة قتل جنود في سيناء.

ونقلت رويترز عن مصدر أمني قيام قطاع السجون بوزارة الداخلية المصرية بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق 15 متهما صدرت بحقهم أحكام نهائية بالإعدام شنقا.

 وأضاف المصدر أن تنفيذ الأحكام تم في سجني برج العرب بالإسكندرية (شمال غرب) والاستئناف بالقاهرة.

وقال المصدر إن من بين الذين أعدموا عناصر متورطة في ارتكاب حوادث قتل ضباط الجيش والشرطة ورجال القضاء.

وقال أقارب بعض المنفذ بهم حكم الإعدام لرويترز  إن السلطات الأمنية المصرية اتصلت بهم للحضور لتسلم جثامين ذويهم.

ولم توضح السلطات المصرية على ذمة أي قضية تم إعدام الـ 15 شخصا.

وكانت محكمة النقض العسكرية قد أديت في بداية ديسمبر الجاري حكما بإعدام 15 متهمًا في قضية الهجوم على كمين الصفا بالعريش.

وقالت صفحة سيناء بلس المتخصصة في أخبار سيناء على موقع فيسبوك إن الذين تم تنفيذ حكم الإعدام هم:

1ـ أحمد عزمي حسن محمد عبده

2ـ عبد الرحمن سلامة سالم سلامة أبو عيطة

3ـ علاء كامل سليم سلامة

4ـ مسعد حمدان سالم سلامة

5- حليم عواد سليمان

6ـ إبراهيم سالم حماد محمد السماعنة

7 ـ إسماعيل عبد الله حمدان فيشاوي

8 ـ حسن سلامة جمعة مسلم

9 ـ دهب عواد سليمان

10 ـ يوسف عياد سليمان عواد

11 ـ محمد عايش غنام

12ـ سلامة صابر سليم سلامة

13ـ فؤاد سلامة جمعة

14ـ محمد سلامة طلال سليمان

15 ـ أحمد سلامة طلال سليمان

وأضافت الصفحة أن أحمد عزمي هو طبيب أسنان يبلغ من العمر 29 عاما واعتقل من عيادته الخاصة في مدينة العريش، موضحة أن شقيقه الوحيد أحمد يعمل مهندس بث ومعتل في سجن العقرب.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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