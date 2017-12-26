السلطات المصرية تنفذ الإعدام بـ 15 شخصا بتهمة قتل جنود في سيناء

قالت مصادر أمنية لوكالة رويترز إن السلطات المصرية نفذت صباح الثلاثاء حكم الإعدام في 15 شخصا بتهمة قتل جنود في سيناء.

ونقلت رويترز عن مصدر أمني قيام قطاع السجون بوزارة الداخلية المصرية بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق 15 متهما صدرت بحقهم أحكام نهائية بالإعدام شنقا.

وأضاف المصدر أن تنفيذ الأحكام تم في سجني برج العرب بالإسكندرية (شمال غرب) والاستئناف بالقاهرة.

وقال المصدر إن من بين الذين أعدموا عناصر متورطة في ارتكاب حوادث قتل ضباط الجيش والشرطة ورجال القضاء.

وقال أقارب بعض المنفذ بهم حكم الإعدام لرويترز إن السلطات الأمنية المصرية اتصلت بهم للحضور لتسلم جثامين ذويهم.

ولم توضح السلطات المصرية على ذمة أي قضية تم إعدام الـ 15 شخصا.

وكانت محكمة النقض العسكرية قد أديت في بداية ديسمبر الجاري حكما بإعدام 15 متهمًا في قضية الهجوم على كمين الصفا بالعريش.