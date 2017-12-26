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سياسة

الرئيس الإسرائيلي: الشعب اليهودي موجود في أرضه

الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين
الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين
26/12/2017

دعا الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين رفلين، الجانب الفلسطيني إلى أن يدرك أن "الشعب اليهودي" موجود في أرضه ولا يوجد له وطن أخر غير دولة إسرائيل وأرض إسرائيل.

جاء تصريح روفلين خلال استقباله، أمس الإثنين، وزير الخارجية الياباني تارو كونو، في مقر رؤساء إسرائيل في القدس، بحسب هيئة البث الإسرائيلي.

وشدد الرئيس الإسرائيلي على أنه يترتب على الفلسطينيين أن يدركوا أيضا أهمية المفاوضات المباشرة مع إسرائيل لحل الصراع.

تأتي زيارة الوزير الياباني لإسرائيل عقب التوترات بسبب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مطلع الشهر الجاري اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل مما أثار غضبا عربيا وإسلاميا ودوليا. 

المصدر : الألمانية
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