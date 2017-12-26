الجيش المصري ينتشر لتأمين احتفالات المسيحيين بعيد الميلاد

نشر الجيش المصري، عناصر من قواته المسلحة في عدد من المدن لمعاونة الأجهزة الأمنية في حماية المنشآت والمرافق العامة ودور العبادة وتأمين احتفالات المسيحيين بعيد الميلاد.

وأعلن الجيش المصري، الثلاثاء، عن نشر عناصر من قواته في مدن تقع بنطاق عمل جيوشه الميدانية والمناطق العسكرية .

ووفق بيان للعقيد تامر الرفاعي المتحدث باسم الجيش المصري، فإنه تم دفع العديد من الدوريات الأمنية والمجموعات القتالية وعناصر من الشرطة العسكرية وقوات التدخل السريع لمعاونة عناصر الشرطة المدنية في تأمين المنشآت العامة والأهداف الحيوية.

وقال البيان إن الدوريات العسكرية والشرطية تستهدف حماية المنشآت والمرافق العامة ودور العبادة وتأمين الطرق والمحاور المرورية الرئيسية بالعديد من محافظات الجمهورية، إضافة إلى تنظيم الكمائن المشتركة والدوريات المتحركة التي تجوب الشوارع والميادين الرئيسية.

ويحتفل المسيحيون في مصر بعيد ميلاد السيد المسيح، مساء 24 ونهار 25 ديسمبر/كانون الأول بالنسبة للتقويم الغربي، ويوم7 يناير/كانون ثاني المقبل حسب التقويم الشرقي.

وكان مسيحيون ومقار كنسية لقد تعرضوا هجمات في الأشهر الماضية أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات، وتبنّى معظمها تنظيم الدولة.

ويقدر عدد الأقباط في مصر بنحو 15 مليون نسمة وفق تقديرات كنسية، من إجمالي عدد سكان البلاد البالغ 94 مليونا ما يجعلهم أكبر طائفة مسيحية في الشرق الأوسط.