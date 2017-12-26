اعتداء بمواد متفجرة على مسجد جنوبي السويد

تعرض مسجد في بلدة سافّل جنوبي السويد إلى اعتداء من قبل مجهولين، أدى إلى تهشم نوافذه.

وذكرت محطة "اس في تي" التلفزيونية السويدية الرسمية، أنه جرى إلقاء مواد متفجرة من أحد النوافذ إلى داخل المسجد؛ الأمر الذي ألحق أضرارا بجدرانه.

وفي تصريح للمحطة، وصف عبد الحكيم أدان، رئيس المركز الثقافي الإسلامي المشرف على المسجد في البلدة، الاعتداء بـالمروع.

ولفت إلى أن جدران المسجد باتت مليئة بالثقوب جراء القطع المعدنية الموضوعة ضمن المواد المتفجرة، فضلا عن تهشم نوافذه.

وذكر أن المسجد يرتاده يوميا نحو 100 شخص من أجل الصلاة.

وفيما أنهت الشرطة التحقيقات الأولية، رجحت أن يكون الاعتداء في إطار جرائم الكراهية.