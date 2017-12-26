البث الحي
سياسة|السويد

اعتداء بمواد متفجرة على مسجد جنوبي السويد

دخان ينبعث من مسجد في مدينة وسط السويد نتيجة حريق قبل سنوات
دخان ينبعث من مسجد في مدينة وسط السويد نتيجة حريق قبل سنوات
26/12/2017

تعرض مسجد في بلدة سافّل جنوبي السويد إلى اعتداء من قبل مجهولين، أدى إلى تهشم نوافذه.

وذكرت محطة "اس في تي" التلفزيونية السويدية الرسمية، أنه جرى إلقاء مواد متفجرة من أحد النوافذ إلى داخل المسجد؛ الأمر الذي ألحق أضرارا بجدرانه.

وفي تصريح للمحطة، وصف عبد الحكيم أدان، رئيس المركز الثقافي الإسلامي المشرف على المسجد في البلدة، الاعتداء بـالمروع.

ولفت إلى أن جدران المسجد باتت مليئة بالثقوب جراء القطع المعدنية الموضوعة ضمن المواد المتفجرة، فضلا عن تهشم نوافذه.

وذكر أن المسجد يرتاده يوميا نحو 100 شخص من أجل الصلاة.

وفيما أنهت الشرطة التحقيقات الأولية، رجحت أن يكون الاعتداء في إطار جرائم الكراهية.

المصدر : الأناضول
المزيد من سياسة

"رجل الظل".. من هو العالم النووي الإيراني الذي اغتيل قرب طهران؟

العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة (روتيرز)

بعد مقتل فخري زاده.. تعرف على سلسلة اغتيالات علماء إيران

العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة (يمين الصورة) بعد تفجير سيارته (رويترز)

لقاء بين وزيري خارجية تركيا والسعودية.. هذا أهم ما جاء فيه

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان (يمين) ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو (يسار) (موافع التواصل)

نتنياهو يلمح إلى دور إسرائيلي في اغتيال العالم الإيراني.. وترمب يدخل على الخط

العالم النووي البارز محسن فخري زاده (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

الأهلي يهزم الزمالك ويحرز "أبطال إفريقيا" للمرة التاسعة (فيديو)

(الجزيرة)

اعتداء وحشي للشرطة الفرنسية على موسيقي أسود(فيديو)

(الجزيرة)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)