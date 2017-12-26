إسرائيل تتواصل مع 10 دول لنقل سفاراتها للقدس

أعلنت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي تسيبي هوتوفلي، الاثنين، أن إسرائيل تتواصل مع "10 دول على الاقل" لتنقل سفاراتها إلى القدس بعد قرار واشنطن اعتبار المدينة المحتلة عاصمة لإسرائيل.

وقالت هوتوفلي للإذاعة العامة الإسرائيلية "نحن على اتصال بعشر دول على الأقل بعضها في أوربا" لتنقل سفاراتها من تل أبيب إلى القدس.

وأدلت هوتوفلي بهذا التصريح غداة إعلان غواتيمالا نيتها نقل سفارتها إلى القدس.

ولم تكشف المسؤولة الإسرائيلية أسماء الدول التي قد تتخذ هذه الخطوة، مكتفية بالقول إن "إعلان ترمب سيخلق تيارًا لم نر حتى الآن سوى مقدماته".

وأوردت الإذاعة العامة نقلًا عن مصادر دبلوماسية إسرائيلية أن هندوراس والفيليبين ورومانيا وجنوب السودان بين الدول الذي قد تتخذ هذه الخطوة.

لكنها أوضحت أن الأمر يقتصر حاليًا على اتصالات ولا يشمل مفاوضات ملموسة لنقل سفارات هذه الدول إلى القدس في موعد وشيك.

وأعلن رئيس غواتيمالا جيمي موراليس الأحد أن بلاده ستنقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس، في قرار رحب به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لكنه قوبل بتنديد شديد من قبل الفلسطينيين باعتباره "عملا مخزيًا".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد اعترف هذا الشهر بالقدس عاصمة لإسرائيل متراجعًا عن سياسة تنتهجها الولايات المتحدة منذ عشرات السنين ومثيرًا غضب العالم العربي وحلفاء بلاده الغربيين، وهو القرار الذي أشعل احتجاجات عارمة داخل وخارج الأراضي الفلسطينية المحتلة والعالم العربي والإسلامي، ووسط تحذيرات وقلق وإدانات دولية.