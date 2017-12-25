واشنطن بوست: محمد سلمان "أمير النفاق"

قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يَــنظر إلى شعبه بطريقةٍ غير ِالتي يرى بها نفسه.

وأشارت الصحيفة إلى أن بن سلمان اشترى في الآونة الأخيرة قصراً بنحو ثلاثمئة مليون دولار في فرنسا، ويختاً بنحو خمسمئة وخمسين مليون دولار.

وأضافت الصحيفة في افتتاحيتها بعنوان "أمير النفاق" أنه لو كان وليُ العهد السعودي مهتماً حقاً بإظهار أنه يتبع طريقة قيادة حديثة ومتنورة للمملكة فإن عليه أن يفتح أبواب السجون التي وَضَعَ فيها ظلماً أصحاب الإبداعات وخصوصا الكتاب الناقدين للنظام.

وأشارت الصحيفة إلى قيام الأمير محمد بن سلمان أخيراً بحملة اعتقالات شملت علماء دين نافذين ونشطاء وصحفيين وكتــّــاباً على خلفية اتهامات مبهمة بشأن تهديد الأمن القومي للملكة.

وأكدت أن السماح لهذه الاصوات بالظهور والعمل في العلن سيكون إسهاما حقيقيا لإيجاد المجتمع الحديث الذي يقول إنه يريده.

وشددت الصحيفة على أنه يجب على ولي العهد السعودي وبصفة خاصة أن يصدر عفوا فوريا عن المدون السعودي رائف بدوي الذي يقضي عقوبة بالسَجن عشر سنوات في جريمة تتعلق بحرية التعبير عن الرأي.

وقالت إن الإفراج عن رائف بدوي سيسهم في تغيير المملكة أكثر بكثير من شراء يخت وقصر في فرنسا.