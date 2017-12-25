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سياسة

محكمة إسرائيلية تمدد اعتقال عهد التميمي 4 أيام

25/12/2017

مددت محكمة إسرائيلية، الإثنين، اعتقال الطفلة الفلسطينية عهد التميمي، لمدة 4 أيام بناء على طلب النيابة العامة وذلك لاستكمال التحقيق.

وقال مراسل وكالة الأناضول إن النيابة عرضت على محكمة عوفر العسكرية غربي رام الله، ملفا حول عائلة التميمي شمل مشاركة عهد في المظاهرات الأسبوعية في بلدتها النبي صالح، واعتدائها على قوات الجيش، حسب ادعائها.

وأُحضرت عهد للمحكمة مقيدة الرجلين، ويحاط بها 13 شرطيا وشرطية، ولم يسمح لوالدها باسم التميمي بالحديث معها، وفق مراسل الأناضول.

بدورها طلبت سيجال كوك أفيفي، محامية الدفاع من المحكمة الافراج عن موكلتها، وهو ما رفضته المحكمة.

بدورها صرخت عهد عقب انتهاء الجلسة قائلة فليسقط الاحتلال.

وقال باسم التميمي والد الطفلة عهد، إن ابنته ستنتصر على الاحتلال، مضيفا أن كل ما جاء من ادعاء من قبل النيابة العامة باطل ولا يستند إلى حجة.

واستدرك: المحكمة صورية وهي مكون من مكونات الاحتلال، وتأتي لاسترضاء اليمين الاسرائيلي.

وكانت المحكمة قد رفضت أمس الأحد، الإفراج عن التميمي بكفالة مالية إلى حين محاكمتها.

رفضت المحكمة الإفراج عن التميمي بكفالة إلى حين محاكمتها ـ الأناضول

والثلاثاء الماضي، اعتقل الجيش الإسرائيلي الطفلة عهد التميمي ووالدتها ناريمان، والأربعاء اعتقل ابنة عمها نور التميمي من منزلهم في بلدة النبي صالح، غربي رام الله.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن اعتقال عهد ونور يأتي بزعم الاعتداء على جنود إسرائيليين، وطردهم من أمام منزل العائلة (في النبي صالح) الجمعة قبل الماضية، فيما تم اتهام الأم ناريمان، بالتحريض على هذا الاعتداء.

وتحوّلت الطفلة التميمي، عقب ساعات من إعلان اعتقالها، إلى أيقونة للمقاومة الشعبية السلمية في فلسطين.

وتشهد معظم المدن الفلسطينية، منذ نحو ثلاثة أسابيع مظاهرات، تطوّرت إلى مواجهات بين شبان فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية (بما فيها القدس) وعلى الخط الفاصل بين غزة وإسرائيل، رفضًا للقرار الأمريكي، بالاعتراف بالقدس المحتلة عاصمةً لإسرائيل.

المصدر : الأناضول
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