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سياسة|فلسطين

شاهد| فنان فلسطيني: الاحتلال اعتقلني لغنائي لوطني

25/12/2017

قال الفنان الفلسطيني الذي أعتقتله قوات الاحتلال لأنه غنى للأسرى "محمد البرغوثي" : إسرائيل تعتبرغناءنا لفلسطين والقدس والأقصى جريمة.

قال محمد البرغوثي، الفنان الفلسطيني الذي اعتقلته قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد غنائه للأسرى، إن إسرائيل تكمم الأفواه وتعتبر الأغنية تشجيعا على العنف.

وأضاف البرغوثي في حوار مع موقع الجزيرة مباشر، إن الغناء للوطن هو أمر طبيعي يقوم به كل الفنانين حول العالم، وهو أقل الحقوق التي ينبغي أن يتمتع بها الفنانون الفلسطينيون، بينما يعتبر الاحتلال الغناء لفلسطين والقدس والأسرى والشهداء "جريمة".

وكشف البرغوثي عن تعرضه لتهديدات بالحبس 3 سنوات وتغريمه 20 ألف شيكل إذا غنى للقضية الفلسطينية، وذلك بعد اعتقاله لمدة 4 أشهر مع بعض أعضاء فرقته الموسيقية ومصادرة آلاتهم الموسيقية.

المصدر : الجزيرة مباشر
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