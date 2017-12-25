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سياسة|أمريكا

شاهد: روث حيواني.. هدية مشبوهة لوزير الخزانة الأمريكي

25/12/2017

ذكرت وسائل إعلام أمريكية محلية أن علبة مشبوهة تُركت بالقرب من منزل وزير الخزانة الأمريكي، ستيف منوشين، في لوس أنغليس ما تسبب في إغلاق الشارع ورد فعل كبير من جانب السلطات.

واتضح أنه لم يكن هناك مايثير الخوف من العلبة التي كانت مملوؤة بروث حصان، وفقا للتقارير.

وذكرت قناة "كيه أيه بي سي" المحلية إن العلبة تُركت أول أمس السبت، مضيفة أنه تم تغليفها كهدية ووضع عليها ملصق من "الشعب الأمريكي".

وقالت إنه لم تصدر أي أوامر بإخلاء المنطقة، كما تم التأكد من خلو المكان من أي مصدر تهديد بعد ذلك بنحو ساعتين.

وكان منوشين في منزله وقت الحادث "وتم إبلاغه بالموقف" لكنه لم يكن في خطر وشيك، حسبما قال قائد إدارة شرطة لوس أنغليس للقناة التليفزيونية.

وقالت شرطة لوس أنغليس إن الخدمة السرية تتولى التحقيق لتحديد من أرسل هذه العلبة التي بدت أنها تحتوى على قدر كبير من روث حيواني. 

المصدر : الألمانية + رويترز
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