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شاهد: جولة لـ"الجزيرة مباشر" داخل دار أيتام بريف حلب

25/12/2017

قامت كاميرا "الجزيرة مباشر" بجولة في إحدى دور الأيتام بريف حلب للتعرف على ما تقدمه من خدمات وما تعانيه من مشكلات.

وقال على عتق، مدير دار الأيتام ومدرسة الرحمة، إن الدار بدأت في الخدمة في مارس/آذار 2017 إذ استقبلت الأطفال يتامى الأب والأم ويتامى الأب فقط ويتم استقبال الأطفال مع أمهاتهم أو بدون أمهاتهم.

وأضاف أن الدار تحتوي على مدرسة بدءا من مرحلة الروضة حتى الصف الخامس، والمدرسات هم أرامل من زوجات "شهداء الحرب" في سوريا، مشيرا إلى أن الدار لديها نظام إقامة متكامل من الطعام والملبس والشراب والتعليم والإقامة والتدفئة.
 

المصدر : الجزيرة مباشر
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