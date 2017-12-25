تقرير: مصر تتسلم من فرنسا طائرتين فاخرتين للرئاسة

قال تقرير إخباري إن مصر تسلمت طائرتين فاخرتين من شركة فرنسية من نوع فالكون- سفن إكس في 12 ديسمبر الجاري.

وأضاف موقع "مدى مصر" الإخباري نقلا عن موقع الوكالة الإقليمية لرصد الحركة الجوية للشرق الأوسط "MIDRMA" أن المشغل الرسمي للطائرتين هو القوات الجوية المصرية، مشيرا إلى أنه تمّ تسجيلهما تحت الرمزين "SUBTU" و"SUBTV"، يوم 11 ديسمبر 2017.

وكانت صحيفة لاتربيون الفرنسية قد كشفت في أغسطس من العام الماضي أن الصفقة تضم 4 طائرات بقيمة تقدر بنحو 300 مليون يورو.

ولم يصدر تعليق رسمي حول الصفقة، إلا أن وسائل إعلام مصرية نفت أن تكون الرئاسة قد أبرمت الصفقة.

وبحسب موقع "مدى مصر" فإن الطائرتين أقلعتا من مطار بوردو الفرنسي وحطت إحداهما في قاعدة البريجات الجوية بالبحيرة، والأخرى بقاعدة ألماظة الجوية بالقاهرة.

ويذكر أن مصر اشترت في 2015 من فرنسا، 24 طائرة مقاتلة من طراز "رافال" وفرقاطة من طراز "فريم" وصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى من طراز "إم بي دي إيه"، في صفقة قيمتها 5.2 مليار يورو.