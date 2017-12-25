الصليب الأحمر يحمّل إسرائيل مسؤولية هجوم عضو كنيست على أهالي أسرى غزة

حمّلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تهجم عضو الكنيست المتطرف أرون حزان على ذوي أسرى قطاع غزة، خلال توجههم لزيارة أبنائهم في سجن "رامون".

وقالت المتحدثة باسم اللجنة في غزة سهير زقوت مساء اليوم الاثنين، في تصريح صحفي "تأخذ اللجنة الدولية للصليب الأحمر ما حدث اليوم أثناء الزيارة على محمل الجد ونحن على تواصل مع السلطات المعنية (سلطات الاحتلال الإسرائيلي)".. مؤكدةً أنه من حق العائلات الفلسطينية أن تكمل زياراتها إلى أحبائها وإلى أبنائها المعتقلين في السجون الإسرائيلية بأمان ودون أي تدخل أثناء الزيارة.

وأشارت إلى أن اللجنة الدولية كمنظمة إنسانية تسهل برنامج الزيارات ولكن مسؤولية الحفاظ على إتمام الزيارة دون أي انقطاع هو من مسؤولية السلطات المختصة، تبقى اللجنة الدولية ونبقى ملتزمين بتسهيل هذا البرنامج لصالح عائلات المعتقلين.

وكان "حزان" قد صعد إلى حافلة ذوي أسرى غزة وعددهم 22 مواطناً بينهم 4 أطفال وهم في طريقهم إلى زيارة أبنائهم وعددهم 14 أسيراً في سجن رامون وهاجمهم بعبارات نابية تجاه الأسرى وأهاليهم.

وكتب حزان على (تويتر) "كما وعدت، صعدت دون خوف إلى حافلة ما يسمون عائلات الذين جاؤوا لزيارة حثالاتهم وفي المواجهة معهم قلت لهم إن مكان الإرهابيين فقط تحت الأرض وأعدكم أنني سأواصل دعم قانون منع زيارات الأسرى إلا بعد الإفراج عن جنودنا".

وكانت ما تسمى منظمة (حملة الإفراج عن الأسرى والمفقودين) في إسرائيل قد أعلنت عن نيتها إعاقة حافلتين تقلان أمهات وأبناء الأسرى الفلسطينيين من قطاع غزة في معتقل "ريمون".

وقال أحد كبار أعضاء الحملة ويدعى يوئيل مارشاك – في حديث مع القناة السابعة الإسرائيلية "نحن سنوقف الحافلات وسنصعد على متنها وسنشرح لهن أسلوب المعاملة بالمثل باللغة العربية وأنهن لن يتمكن من زيارة أبنائهن وعائلات جنودنا ومواطنينا لا يعرفون ما هو وضع أبنائهم في غزة".

وتابع "بطبيعة الحال أهالي أسرى غزة سيغضبون من التأخير والإعاقة وسيقولون لنا إنهم ليس لهم أية علاقة بحماس، ولكننا نأمل أن يوصلوا الرسالة إلى حركة حماس في غزة".

وكانت دفعة جديدة من أهالي أسرى قطاع غزة قد توجهت، فجر اليوم، لزيارة 14 من أبنائهم في معتقل "ريمون".