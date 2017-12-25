السعودية تعلن مقتل قاض شيعي على يد خاطفيه

أعلنت وزارة الداخلية السعودية أن قاضيا شيعيا قتل بعد تعرضه للخطف شرق المملكة قبل عام.

وقالت الداخلية في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية إنها عثرت على جثة الشيخ محمد الجيراني قاضي دائرة الأوقاف والمواريث بمحافظة القطيف شرقي السعودية.

وقال المتحدث الأمني في الوزارة إن التحقيقات كشفت عن هوية عدد من المتورطين في الجريمة الذين أقدموا على اختطاف وقتل الشيخ قبل إخفاء جثته في منطقة مزارع مجهولة تسمى الصالحية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن رجل شرطة وأحد الخاطفين قتلا في اشتباك يوم 19 ديسمبر كانون الأول فيما ألقي القبض على أحد المتورطين في عملية الاختطاف.

وأضاف المتحدث أن التحقيقات كشفت عن إصابة الشيخ بطلق ناري في الصدر وتعرضه للتعذيب.

وأفادت الوزارة بمقتل رقيب من قوات الأمن خلال عملية القبض على أحد المتورطين في الجريمة.

كان الشيخ محمد الجيراني قد خطف في ديسمبر كانون الأول الماضي من أمام منزله في منطقة القطيف التي يقطنها نحو مليون شيعي في شرق المملكة.