البث الحي
سياسة|مصر

هيئة قناة السويس: ارتفاع عائدات القناة 5.6% خلال 2017

الخط الجديد سيستحوذ على 51% من كميات النفط التي تعبر قناة السويس حاليا
الخط الجديد سيستحوذ على 51% من كميات النفط التي تعبر قناة السويس حاليا
23/12/2017

أعلنت هيئة قناة السويس، السبت، ارتفاع عائدات القناة بنسبة 5.6%، على أساس سنوي، وفق تقديرات أولية، لتصل إلى نحو 5.29 مليارات دولار في 2017.

وقال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس والهيئة الاقتصادية لتنمية منطقة قناة السويس، في حديث للصحفيين، إن عائدات قناة السويس ارتفعت إلى نحو 5.290 مليار دولار تقريباً في عام 2017، مقارنة بـ 5.005 مليارات العام الماضي.

وأعلنت هيئة قناة السويس، خلال العامين الجاري والماضي، عن عروض وخصومات للسفن والناقلات، في محاولة لتحسين عائدات القناة.

وبلغت إيرادات القناة، عام 2015، 5.175 مليار دولار.

وأدى تراجع حجم التجارة العالمية، وتباطؤ نسب النمو الاقتصادي حول العالم، إلى تراجع مرور السفن بالقناة، التي تعد المسار الأسرع بين الشرق والغرب. 

المصدر : الأناضول
المزيد من سياسة

"رجل الظل".. من هو العالم النووي الإيراني الذي اغتيل قرب طهران؟

العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة (روتيرز)

بعد مقتل فخري زاده.. تعرف على سلسلة اغتيالات علماء إيران

العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة (يمين الصورة) بعد تفجير سيارته (رويترز)

لقاء بين وزيري خارجية تركيا والسعودية.. هذا أهم ما جاء فيه

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان (يمين) ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو (يسار) (موافع التواصل)

نتنياهو يلمح إلى دور إسرائيلي في اغتيال العالم الإيراني.. وترمب يدخل على الخط

العالم النووي البارز محسن فخري زاده (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)

ترمب: سأغادر البيت الأبيض.. لكن بشرط

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)

اعتداء وحشي للشرطة الفرنسية على موسيقي أسود(فيديو)

(الجزيرة)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)