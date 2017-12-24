مقتل ثلاثة أشخاص في هجوم مسلح على مقهى بجنوب القاهرة

لقي ثلاثة أشخاص حتفهم في هجوم مسلح على مقهى في جنوب القاهرة، حسبما أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

ونقلت صحيفة الأهرام الحكومية المصرية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد عن المتحدث باسم وزارة الصحة قوله إن ثمانية أشخاص أصيبوا أيضا بجروح في الحادث الذي وقع مساء السبت في مركز العياط بمحافظة الجيزة.

وذكرت وسائل أعلام محلية أخرى أن مجهولين يستقلان دراجة نارية، أطلقا النار بشكل عشوائي على مقهى بقرية العامرية بطريق المريوطية مما أسفر عن مقتل شخصين، وإصابة 8 آخرين بطلقات نارية.

وأضافت المصادر أن المؤشرات الأولية عن الحادث تشير إلى أنه "جنائي"، وتم نقل المصابين في الحادث إلى مستشفيات قريبة لتلقي العلاج.

وقالت مصادر أمنية لصحيفة "المصري اليوم" إن قوات الأمن انتقلت إلى موقع الهجوم، وفرضت كرودنا أمنيا في محيط مدن وقرى جنوب الجيزة، وشددت الإجراءات بالكمائن والارتكازات الأمنية، للتضيق على الجناة وملاحقتهم.

وأضافت المصادر أن التحريات الأولية دلت على أن الحادث جنائي، ويشتبه وقوع الهجوم المسلح بسبب الثأر، نافيا بشكل أولى أن يكون الحادث إرهابياً.