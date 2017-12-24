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سياسة

شاهد: والد عهد التميمي يرد على منتقدي موقفه بشأن سوريا

24/12/2017

قال باسم التميمي والد الفتاة الفلسطينية المعتقلة في سجون الاحتلال عهد التميمي (16 عاما) أن ابنته لا تزال صامدة صلبة.

وأشار التميمي خلال مداخلة هاتفية أمس مع برنامج "هاشتاج" على شاشة الجزيرة مباشر، إلى أن تهمة عهد ووالدتها وابنة عمتها أنهم فلسطينيون، وحتى الآن لم يتم تقديم لائحة اتهام لهما.

وخلال اللقاء رد التميمي على منتقديه بشأن تغريداته السابقة على مواقع التواصل الاجتماعي حول موقفه من الثورة السورية ونظام بشار الأسد.

وكان جنود الاحتلال قد اعتقلوا الفتاة فجر الثلاثاء الماضي من قرية النبي صالح شمال رام الله (وسط الضفة الغربية) على خلفية نشر شريط فيديو تظهر فيه الفتاة وهي تطرد جنود الاحتلال من أمام منزل عائلتها في القرية.

ويشيد الفلسطينيون بعهد التميمي كونها بطلة ورمزا للاحتجاج ضد الاحتلال، إذ شاركت في العديد من المظاهرات والمسيرات الاحتجاجية، كان آخرها الجمعة الماضية مناصرة للقدس بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.

المصدر : الجزيرة مباشر
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