شاهد: بيت لحم تحتفل بعيد الميلاد تحت شعار "القدس عاصمة فلسطين"

بدأت الاحتفالات في مدينة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية، بعيد الميلاد لهذا العام -للطوائف التي تسير حسب التقويم الغربي- تحت شعار "القدس عاصمة دولة فلسطين".

وقال رئيس بلدية بيت لحم انطون سلمان، إن مدينة بيت لحم تؤكد اليوم على حقيقة رسالتها الإنسانية ، رسالة السلام والمحبّة، رغم الاحتلال وممارساته بحق المدينة، مشيرا إلى أن المسيحيين في بيت لحم اليوم يؤكدون رغم المحن، تمسكهم بحقوق شعبهم بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وفي ساحة كنيسة المهد، والتي يعتقد المسيحيون أنها بنيت على المغارة التي ولد فيها السيد المسيح، بدأت الفرق الكشفية عروضها منذ صباح اليوم الأحد وتستمر حتى المساء.

ومنذ بداية الشهر الجاري زينت البلدية، شوارع وساحات المدينة، بزينة الميلاد، ونُصبت لافتات على مداخل البلدة القديمة، وفي ساحة الكنيسة، كتب عليها باللغتين العربية والانجليزية "القدس عاصمة دولة فلسطين".

من جانبه قال زياد البندك، مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون المسيحية، إن رسالة الميلاد لهذا العام "رسالة أمل وسلام، وتحد ومقاومة"

وأَضاف أن الشعب الفلسطيني يمرّ هذا العام بظروف صعبة إثر اعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب القدس عاصمة لإسرائيل، مؤكدا أن الشعب يصرّ على المواجهة لإحباط كل المؤامرات التي تحاك ضده.

وقال "اليوم نعيش احتفالات أعياد الميلاد المسيحية ونفرح، فالفرح مقاومة، شعبنا يقاوم بطرق مبتكرة في كل الأوقات" مشددا على أن احتفالات هذا العام تؤكد أن القدس عاصمة لدولة فلسطين الأبدية".

وقال رئيس حزب المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، إن الشعب الفلسطيني يحتفل هذا العام بعيد الميلاد منتصرا على قرار ترمب، من خلال تصويت 128 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح المشروع الفلسطيني.

وقالت سلمى انطوان (فتاة مسيحية) إن اليوم عيد وفرح بالرغم مما تشهد بلادنا من توتر بسبب إعلان الرئيس الأمريكي، موضحة أن بيت لحم اليوم تؤكد إن القدس عاصمة دولة فلسطين.

وأثار اعتراف ترمب، في 6 من ديسمبر/ كانون أول الجاري، بالقدس (بشقيها الشرقي والغربي) عاصمة لإسرائيل، والبدء بنقل سفارة واشنطن إلى المدينة المحتلة، موجة احتجاجات واسعة ورفضا دوليا كبيرا.

ويحج المسيحيون من كافة أرجاء العالم، إلى مدينة بيت لحم، من كل عام، احتفالا بعيد الميلاد ويزورون (كنيسة المهد).

ويقام قداس اليوم الأحد بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وبرفقة عدد من المسؤولين المحليين والدوليين، وآلاف الحجاج المسيحيين.