شاهد: الاحتلال يفرج عن 3 أتراك اعتقلهم من المسجد الأقصى

قضت محكمة إسرائيلية، السبت، بالإفراج عن 3 أتراك، بعد يوم من اعتقالهم بمدينة القدس المحتلة، شرط الإبعاد عن البلدة القديمة في القدس حتى مطلع 2018، مع دفع كفالة مالية.

وقال متحدث باسم شرطة الاحتلال الإسرائيلي، إن محكمة أفرجت الأتراك الثلاثة الذين اعتُقلوا للاشتباه بمهاجمتهم الشرطة خارج المسجد الأقصى.

واحتُجز الرجال الثلاثة الذين وصفتهم الشرطة بأنهم سائحون، الجمعة، أثناء مواجهة قوات الاحتلال احتجاجات على القرار الذي اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في السادس من ديسمبر/كانون الأول باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.

وأظهر فيديو صوره أحد المارة ولم يتسن التحقق منه ما بدا أنه اعتقال شرطة الاحتلال الإسرائيلي لرجال وفتيان يرتدون طرابيش في البلدة القديمة بالقدس الشرقية.

وقال ميكي روزنفيلد المتحدث باسم شرطة الاحتلال، إن الأتراك الثلاثة حاولوا الوصول إلى المسجد الأقصى حيث كانوا "يعتزمون المشاركة في مظاهرة".

وأضاف أنهم "هاجموا رجال الشرطة هناك". ولم يدل بتفاصيل بشأن ملابسات الحادث سوى قوله إنه لم تقع إصابات.

لكن وكالة أنباء الأناضول ذكرت أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الأتراك الثلاثة، بعدما رفضت دخولهم المسجد الأقصى؛ بسبب لباسهم الذي كان يحمل علم بلادهم.

واعتقلت شرطة الاحتلال "آدم كوج"، في "طريق الواد" بالقدس المحتلة، بعد صلاة الجمعة، و"عبد الله قزل إرمق" و"محمد قرغيلي" بعد صلاة المغرب، كما اعتدت عليهم بالضرب قبيل اعتقالهم واقتيادهم إلى مركز "القشلة" التابع للشرطة غربي مدينة القدس.

ويحمل كل من "قزل إرمق" و"قرغيلي" الجنسية البلجيكية إلى جانب التركية.

وقرر القاضي الإسرائيلي الإفراج عنهم بكفالة مالية ألف شيكل (نحو 288 دولار)، وإبعاد عن البلدة القديمة في المدينة المقدّسة حتى مطلع 2018، بحسب الأناضول.

ولم يتحدث الرجال الثلاثة أثناء وجودهم في القفص في المحكمة الجزئية بالقدس، السبت.

وقال نيك كوفمان محامي الدفاع الإسرائيلي عن الأتراك، إن الشرطة طلبت من المحكمة استمرار احتجازهم حتى يمكن توجيه اتهامات لهم بالتعدي على رجل شرطة ومقاومة الاعتقال.

وقال كوفمان لوكالة أنباء رويترز "من الواضح أن هذه قضية ذات دوافع سياسية وكان القاضي محقا في الإفراج عنهم".