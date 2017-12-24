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سياسة|الصين

شاهد: أكبر طائرة برمائية بالعالم تُكمل تجربتها بنجاح

24/12/2017

أكملت أول طائرة برمائية كبيرة محلية الصنع في الصين أول رحلة تجريبية لها بنجاح، اليوم، وعادت إلى مطار جينوان للطيران المدني في مدينة تشوهاي بمقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين، الأحد.

وتعتبر طائرة "التنين المائي" الذي أطلق عليها اسم "إيه جي 600" (AG600)، أكبر طائرة برمائية في العالم، حسبما ذكر الإعلام الرسمي الصيني.

واستمرت الرحلة حوالي ساعة على ارتفاع 3 آلاف متر، بعد أن أقلعت من مطار تشوهاى في تمام الساعة 09.39 بالتوقيت المحلي، وتحمل الطائرة أيضًا اسم "كونلونغ"، ورافقتها طائرة أخرى تحل طاقم فنيين، وتصور الحدث.

وقال المطور، وهو شركة صناعة الطيران المملوكة للدولة في الصين، إن الطائرة لديها جسم بطول 39.6 مترًا وجناحين طولهما 38.8 مترًا، والطائرة مزودة بأربع محركات دفع توربيني، ويصل أقصى وزن لها عند الإقلاع 53.5 طنا، تبلغ سرعتها القصوى 500 كيلومتر في الساعة، ويمكنها التحليق لـ 12 ساعة متواصلة.

ويمكن للطائرة حمل 50 شخصا خلال مهام البحث والإنقاذ وجمع 12 طنا من المياه في 20 ثانية لمكافحة الحرائق ونقل ما يصل إلى 370 طنا من المياه دون التزود بالوقود.

وستُستَخدم الطائرة البرمائية بشكل رئيسي في عمليات الإنقاذ البحري ومكافحة حرائق الغابات والمراقبة البحرية.

المصدر : الأناضول + رويترز
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