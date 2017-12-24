شاهد: أردوغان يلقي خطابا أمام البرلمان السوداني

خاطب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، البرلمان السوداني في جلسة خاصة مساء اليوم الأحد.

وقال أردوغان في كلمته إن العلاقات التركية السودانية قائمة على أسس تاريخية عريقة وإنه يجب العمل على زيادة التعاون وبناء علاقات في شتى المجالات العسكرية والاقتصادية والثقافية والعسكرية وشتى المجالات الأخرى.

وأكد أن السودان لم يتنازل عن مواقفه رغم الحصار ووقف إلى جانب تركيا في أيام محاولة الانقلاب في يوليو 2016، وتقدم بالشكر للسودان لوقوفه ضد جماعة "فتح الله غولن"، حيث تم تحويل المدارس الخاصة بها والموجودة بالسودان إلى المؤسسات التركية المختصة.

وقال أردوغان "إن ما يتعرض له شعب الروهينغيا والفلسطينيون والمسلمون في كل مكان هو من قبيل الظلم" متعهدا بالوقوف في وجه الظلم الذي يتعرض له المسلمون.

وانتقد أردوغان قرار ترمب الخاص بالقدس وما قامت به الولايات المتحدة من تهديد للدول التي تصوت ضد قرارها باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل أثناء التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة وشرح الجهود التي قامت بها تركيا لعقد قمة التعاون الإسلامي الخاصة بمناقشة القرار والخروج بموقف موحد للدول الإسلامية.

وأكد أردوغان أن زيارته للسودان في غاية الأهمية من أجل تعزيز العلاقات الثنائية، مشيرا إلى أنه تقرر تأسيس مجلس التعاون للبلدين وسيكون هناك اجتماع للمجلس كل عام في السودان وتركيا، كما سيتم الاتفاق والتنسيق بين البلدين على أعلى المستويات.

وأشار أردوغان إلى أنه تم الاتفاق على تأسيس مجموعة التخطيط الاستراتيجي بين البلدين، موضحا أنه سيتم إبرام اتفاقيات بين القوات المسلحة في البلدين.

وقال أردوغان أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ضئيل جدا حيث يبلغ حوالي 500 مليوم دولار ، مؤكدا على ضرورة رفعه حتى يصل إلى 10 مليارات في غضون سنوات.

وكان الرئيس السوداني عمر البشير أعلن عن توقيع اتفاقية للشراكة الاستراتيجية ببن السودان وتركيا بجانب عدد من الاتفاقيات في كافة المجالات.