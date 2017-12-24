شاهد: أردوغان يدعو لرفع حجم التجارة مع السودان إلى 10 مليارات دولار

دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأحد، إلى رفع حجم التبادل التجاري بين بلاده والسودان إلى 10 مليارات دولار.

جاء ذلك خلاك مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوداني عمر البشير، عقب جولة مباحثات في القصر الرئاسي للسودان بالخرطوم، شهدت توقيع 12 اتفاقية تعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

وقال أردوغان: "حجم تجارتنا مع السودان 500 مليون دولار الآن، وعلينا أن نرفعه إلى 10 مليارات دولار".

وأكّد أن حكومته تُشجّع رجال الأعمال على الاستثمار في السودان، مشيرًا في هذا الصدد إلى أهمية منتدى الأعمال التركي السوداني المقرر انعقاده غدًا الاثنين على هامش زيارته الرسمية.

من جانبه، قال الرئيس السوداني، عمر البشير، إن مخرجات قمة منظمة التعاون الإسلامي التي عقدت في إسطنبول، بدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كانت "سببا في عزلة أمريكا في العالم".

وأضاف البشير أن "آخر مواقف الرئيس أردوغان، كانت قمة إسطنبول التي دعا لها، ردا على قرار (الرئيس الأمريكي دونالد) ترمب الجائر".

وتابع "بعد الموقف الذي أظهرته القمة، جاء الرد الدولي الواسع والقوي الرافض للقرار، في مجلس الأمن، والأمم المتحدة".

وأرجع البشير "العزلة الأمريكية بين المجتمع الدولي، للموقف التركي القوي المساند للحق الفلسطيني، وللقدس عاصمة أبدية لشعب فلسطين، وقبله المسلمين".

وزاد القول "وجدت أمريكا نفسها وحيدة ومعزولة، فاضطرت لاستخدام حق النقض (فيتو)، مقابل 14 صوتا مؤيداً للحق الفلسطيني".

وقال أيضا "حتى في الجمعية العمومية للأمم المتحدة، سقط القرار بأغلبية ساحقة، وذلك لعدالة القضية وموقف الرئيس أردوغان القوي".

وأضاف "السودانيون متعلقون بتركيا، لأنها آخر دولة خلافة إسلامية، والزيارة تاريخية لها ما بعدها، وقد أتت في زمن يتطلع فيه المسلمون لما يوحدهم بوجه الظلم الذي يواجهونه".

ووصل أردوغان الخرطوم، اليوم، في زيارة رسمية تستغرق يومين، هي الأولى لرئيس تركي للسودان، منذ استقلاله 1956.