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سياسة

دعوة ميانمار لمناورة عسكرية مع أمريكا رغم اتهامها بقمع الروهينغيا

جيش ميانمار ارتكب جرائم قتل واغتصاب ضد الروهينغيا
جيش ميانمار ارتكب جرائم قتل واغتصاب ضد الروهينغيا
24/12/2017

تلقى جيش ميانمار دعوة للمشاركة في مناورة عسكرية ضخمة تشارك فيها عدة دول بقيادة الولايات المتحدة وتايلاند العام المقبل على الرغم من اتهامه بالتطهير العرقي ضد المسلمين الروهينغيا.

وقال اللفتنانت كولونيل كريستوفر لوجان وهو متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية(البنتاغون) لرويترز إن تايلاند وجهت دعوة لميانمار للمشاركة في مناورة كوبرا جولد السنوية التي تضم آلاف الجنود الأمريكيين والتايلانديين ومن دول آسيوية أخرى.

وقال لوجان إن دعوة وجهت لميانمار لمراقبة الجزء الخاص بالمعونات الإنسانية ومواجهة الكوارث في المناورة.

وقال ضابط كبير في المخابرات الحربية التايلاندية لرويترز إنه لم يتضح ما إذا كانت ميانمار قبلت الدعوة ولكنه قال إن تايلاند حريصة على مشاركتها.

وعندما سئل عن سبب اتخاذ تايلاند قرارا بدعوة ميانمار على الرغم من القلق بشأن قمع الروهينغيا وما إذا كانت هذه القضية جزء من مناقشاتهما قال المسؤول "لم يطرح هذا في المحادثات مطلقا. نحينا هذه المسألة (قضية الروهينغيا). نركز على التدريب على التعليم على التعاون العسكري. إننا نرغب في مشاركة ميانمار."

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه لأنه ليس مخولا بالحديثلوسائل الإعلام "هذه سياسة ونحن عسكريون. هذه مناورة عسكرية".

ولم يرد جيش ميانمار على طلبات التعليق.

المصدر : رويترز
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