"الجزيرة" تنعي الزميل عزت شحرور مدير مكتبها بالصين

نعت شبكة الجزيرة الإعلامية، الدكتور عزت شحرور، مدير مكتب الجزيرة في الصين، الذي غيبه الموت في بيجين، أمس السبت، عقب سكتة قلبية مفاجئة عن عمر ناهز 55 عامًا.

وقال المدير العام للجزيرة بالوكالة الدكتور مصطفي سواق إن الجزيرة ستظل تستذكر أحد قاماتها الإعلامية الذين خلفوا من ورائهم إرثا غنيا بالعلم والعمل والسيرة الحسنة، وكان بحق جسرا بين ثقافتين وعالمين مختلفين.

كما عبر الكثير من مذيعي الجزيرة ومراسليها والعديد من الصحفيين في حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي عن حزنهم وذكرياتهم مع الفقيد، الذي يعتبر أحد أبرز الإعلاميين العرب في بيجين والشرق الأدنى.

والزميل شحرور هو إعلامي فلسطيني من قرية ترشيحا التي تعرف باسم عروس الجليل، ودبلوماسي سابق، وطبيب مع وقف التنفيذ.

هاجر والده إلى سوريا عام 1948 عقب النكبة، حيث ولد في مخيم النيرب للاجئين الفلسطينيين في مدينة حلب ونشأ وحيدًا لوالديه، قبل أن يقيم مغتربًا لأكثر من 30 عامًا، بعد أن منعه نظام الأسد الأب من العودة إلى ذويه، وللزميل الراحل 4 أبناء هم محمد وعلي ويافا ومريم.

استطاع شحرور بهمته العالية أن يواصل تعليمه إذ تخرج من جامعة الصين لعلوم الطبية عام 1987 قبل أن يكمل الدراسات العليا في الطب الشرقي من جامعة بيونغ يانغ للطب بكرويا الشمالية عام 1989.

ولم تمنعه دراسته الأكاديمية من تفرغه لمهنة الإعلام التي أحبها رغم أنه بدأ حياته دبلوماسيًا في سفارة فلسطين لدى جمهورية لاوس حتى عام 1993، قبل أن يعود مجددًا إلى بيجين ويواصل عمله مسؤولًا إعلاميًا ومتحدثًا باسم السفارة الفلسطينية لدى الصين، حتى التحق بقناة الجزيرة في العام 2002.

استطاع شحرور بفضل سمعته الطيبة ومهنيته نسج علاقات مكنت الجزيرة من افتتاح مكتبها في بيجين في يونيو/حزيران 2002، وهي القناة العربية الوحيدة المعتمدة رسمياً في الصين، وتولى شحرور إدارة المكتب في بيجين حتى وفاته.

أسهم الزميل الراحل في اقتراح وتنفيذ عدة تغطيات خاصة وغير مسبوقة على شاشة الجزيرة مثل "عين على الصين" التي تبعتها لاحقاً نماذج مماثلة عن عدة دول مختلفة، وكذلك سلسة تقارير خاصة بعنوان "الوجه الآخر لكوريا الشمالية"، وهي أول تغطية لوسيلة إعلام عربية حول هذا البلد المنغلق على نفسه.

كما اقترح ونفذ سلسة تقارير أخرى عن ميانمار وكوريا الجنوبية والتبت، وإقليم شينغيانغ المضطرب شمال غرب الصين، وانتهاء بالمشاركة في تغطية موسم الحج لعام 2015.

وأنجز شحرور كذلك عدة لقاءات مع شخصيات صينية ودولية معروفة كمستشار مجلس الدولة الصيني تانغ جيا شوان ووزير الخارجية الصيني وانغ إي، والرئيس الكوري الجنوبي الراحل ري مو هيون، والتركي رجب طيب أردوغان، وكذلك بان غي مون عندما كان وزيراً للخارجية، وغيرهم من المسؤولين وأصحاب القرار.

وخلال فترة إدارته مكتب شبكة الجزيرة في الصين نجح في نسج علاقات تعاون مع وسائل الإعلام الصينية المختلفة ونظيراتها في شبكة الجزيرة مثل مهرجان الجزيرة الدولي للأفلام الوثائقية، ومركز الجزيرة للدراسات وغيرهما.

وتماشياً مع بروز الإعلام الجديد، ووسائل التواصل الاجتماعي، فقد اقترح شحرور ونفذ إطلاق مواقع خاصة بشبكة الجزيرة باللغة الصينية على مواقع التواصل الاجتماعي الصينية بهدف زيادة تعريف المواطن الصيني بالقضايا العربية.