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إنستغرام تتيح لمستخدميها تبادل ملفات الفيديو المباشرة

إنستغرام تتيح لمستخدميها خصائص جديدة
إنستغرام تتيح لمستخدميها خصائص جديدة
24/12/2017

قرر موقع التواصل الاجتماعي ( إنستغرام ) المتخصص في تبادل الصور، إضافة خصائص جديدة مع حلول عيد ميلاد السيد المسيح والعام الجديد.

وتتيح الخصائص الجديدة للمستخدمين تبادل ملفات الفيديو المباشرة مع أصدقائهم المسجلين على قوائم اتصالاتهم من خلال رسالة مباشرة. تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي أكد فيه موقع إنستغرام" في وقت سابق من الشهر الحالي اعتزامه اختبار تطبيق محادثة فورية جديد باسم "دايركت" في بعض الأسواق المحددة. 

وتتيح الخاصية الجديدة إرسال ملفات الفيديو التي يقوم المستخدم بتسجيلها بنفسه أو يشاهدها. ويمكن مشاهدة هذه الملفات مباشرة من صندوق الوارد الخاص بالصديق المرسل إليه.

ونقل موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن متحدثة باسم إنستغرام" القول إن التطبيق يضيف أيضا زرّ التعليق على المشاركة الرئيسية، وهو ما يجعل إضافة التعليقات أسهل.

وبحسب الموقع، فإن زر التعليق يظهر بعد 5 ثوان من ظهور المشاركة المقصودة.

وقالت المتحدثة باسم إنستغرام في تصريحها "دائما نقدم طرقا جديدة لتسهيل التواصل في أي لحظة بين المستخدمين".  

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر
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