فرنسا تحقق مع شركة بشبهة بيع أجهزة لمصر لتعقب معارضين

يحقق قضاة فرنسيون مع شركة (نيكسا تكنولوجي) اميسي سابقا، الفرنسية بشبهة بيع معدات مراقبة إلكترونية إلى السلطات المصرية لمساعدتها في تعقب معارضيها.

وأفادت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومصدر قضائي، الجمعة أن التحقيق يأتي ،بشبهة "التواطؤ في أعمال تعذيب واختفاء قسري" والتي باتت تعد جرائم ضد الإنسانية في فرنسا منذ نوفمبر / تشرين الثاني 2017، بعد شكوى قدمتها الفدرالية الدولية لروابط حقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان.

وتخضع شركة "اميسي" للتحقيق بشأن تسليم معلومات مماثلة إلى ليبيا في ظل نظام معمر القذافي.

وقالت الفدرالية الدولية لروابط حقوق الانسان ورابطة حقوق الانسان إنه ومن خلال فتح تحقيق قضائي تقرّ نيابة باريس بخطورة "الوقائع المزعومة ما يتيح للجمعيات أن تكون الطرف المدني ويفتح الباب أمام ضحايا مصريين لتشكيل طرف مدني والقدوم إلى فرنسا للإدلاء بشهاداتهم".

وبحسب معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان الذي يدعم التحرك فإن "أكثر من 40 ألف سجين سياسي قيد الاعتقال في مصر".

وقالت "كليمنس بيكتارت" إحدى محاميات الضحايا إنه أول ملف يفتح في فرنسا بموجب الولاية القضائية الدولية ويهم مصر.

وأضافت بيكتارت "نعرف أن سلاح المراقبة الذي يقدم باعتباره وسيلة لمكافحة الإرهاب الإسلامي في مصر، هو في الواقع يستهدف مراقبة المعارضين وكل الأصوات التي تحتج على السلطات".

وتعتمد شكوى المنظمتين في باريس على تحقيق لمجلة تيليراما الفرنسية التي كشفت في يوليو / تموز2017 عملية بيع في مارس/ آذار2014 تولاها مسؤولون سابقون في شركة "اميسي" يعملون تحت يافطتي كيانين جديدين، لنظام تنصت بقيمة عشرة ملايين يورو، رسميا، لمكافحة الإخوان المسلمين.

ويهدف التحقيق الجديد إلى تحديد هل يمكن إثبات وجود صلة بين استخدام المراقبة والقمع.

ويتيح هذا النظام تعقب الاتصالات الإلكترونية بشكل فوري لأي جهة مستهدفة انطلاقا من بريدها الإلكتروني أو رقم هاتفها مثلا، وهي نسخة محدثة لنظام باعته شركة اميسي في 2007 للسلطات الليبية في عهد الراحل معمر القذافي.

وكانت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية كشفت الملف الليبي في 2011 وكان منطلق شكوى أولى قدمتها الجمعيتان.

وإثر التحقيق الذي أعقب الشكوى لم تتم إدانة شركة اميسي لكنها أدرجت في 30 مايو/ أيار 2017 ضمن وضع "التواطؤ في أعمال تعذيب".

وفي 2013 روى ضحايا ليبيون أيام نظام القذافي لقضاة فرنسيين كيف تم التعرف عليهم واعتقالهم وتعذيبهم، وبحسب مصدر قريب من الملف قدّم بعضهم إثباتا على أن توقيفهم تم إثر مراقبتهم عبر نظام كان يسمى "ايغل" (نسر).