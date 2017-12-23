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سياسة|تركيا

شاهد: مسيرة صامتة تضامناً مع الفلسطينية "عهد التميمي" في إسطنبول

23/12/2017

انطلقت بعد ظهر (السبت) مظاهرةً صامتة في مدينة إسطنبول، تضامناً مع الطفلة الفلسطينية عهد التميمي (16 عام) التي اعتقلها الجيش الإسرائيلي قبل أيام.

ونظم المظاهرة منظمة الإغاثة الإنسانية التركية (غير حكومية) بمشاركة مئات من طلاب وطالبات الجامعات التركية.

ورفع المتظاهرون صور التميمي، وكتبوا عليها الحرية للطفلة عهد التميمي باللغات التركية والإنجليزية والعربية والعبرية، فيما أكدوا أن اعتقال إسرائيل للأطفال الفلسطينيين، أمر مرفوض في كل القوانين والشرائع الدولية.

وأصطف المشاركون في طابور بلغ طوله أكثر من 2500 متر، مشيا من أمام مدرسة غلطة سراي إلى جامع شيشيلي، قرب منطقة تقسيم.

والثلاثاء الماضي، اعتقل الجيش الإسرائيلي الطفلة عهد التميمي ووالدتها ناريمان، والأربعاء اعتقل ابنة عمها نور التميمي من منزلهم في بلدة النبي صالح، غربي رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن اعتقال عهد ونور يأتي بزعم الاعتداء على جنود إسرائيليين، وطردهم من أمام منزل العائلة (في النبي صالح) الجمعة الماضية، فيما تم اتهام الأم ناريمان، بالتحريض على هذا الاعتداء.

وتشهد معظم المدن الفلسطينية، منذ ثلاثة أسابيع مظاهرات، تطوّرت إلى مواجهات بين شبان فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية (بما فيها القدس) وعلى الخط الفاصل بين غزة وإسرائيل، رفضًا للقرار الأمريكي، اعتبار القدس المحتلة عاصمةً لإسرائيل.

المصدر : الأناضول
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