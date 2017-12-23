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سياسة

شاهد: بابا نويل يشتبك مع قوات الاحتلال في بيت لحم

23/12/2017

وقعت اشتباكات بين شبان محتجين مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بيت لحم (السبت) قبل يوم من بداية احتفالات عيد الميلاد في المدينة الواقعة في الضفة الغربية.

وتجمع متظاهرون يرتدى بعضهم زي بابا نويل، يرفعون علم فلسطين أمام برج للجيش الإسرائيلي للاحتجاج على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.

واستخدمت قوات الاحتلال الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

ويتظاهر الفلسطينيون ومؤيدون لهم حول العالم بشكل يومي منذ إعلان ترمب الشهر الحالي قراره بالإعداد لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس 21 من ديسمبر/ كانون الأول قرارا يدعو واشنطن إلى سحب اعتبارها القدس عاصمة لإسرائيل.

المصدر : رويترز
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