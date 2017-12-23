البث الحي
سياسة|مصر

شاهد: السيسي يتعهد برفع أسعار تذاكر المترو أكثر من ثلاثة أضعاف

23/12/2017

تعهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برفع سعر تذاكر مترو الأنفاق على الخطوط الجديدة إلى أكثر من ثلاثة أضعاف السعر الحالي.

وأوضح السيسي خلال الاحتفال بأعمال الحفر والتبطين بالأنفاق أسفل قناة السويس، أن لديه أملا في مشروع مترو جديد طوله 14 كيلو متر، قائلا: "النهاردة أنت هتاخد 20، 30 مليار جنيه من البنوك علشان تعمل خط مترو زي دا، مش هينفع نعمله ويبقى التذكرة بالسعر اللي موجود دلوقتي، ولا بضعف التذكرة دي ولا بتلات أضعافها، بصراحة كده".

وكان وزير النقل المصري هشام عرفات قد تعهد في يوليو/تموز الماضي برفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق بنسب تصل إلى 100% العام المقبل.

ورفعت مصر في مارس/آذار الماضي أسعار تذاكر مترو الأنفاق بنسبة 100% لتصل إلى جنيهين للتذكرة. (الدولار يساوي نحو 17.95 جنيها).

وتأتي زيادة أسعار تذاكر المترو الذي يستخدمه ملايين الركاب ضمن برنامج إصلاح اقتصادي بدأته الحكومة المصرية منذ نهاية 2015 وشمل فرض ضريبة القيمة المضافة، وتحرير سعر الصرف، وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية، وخفض واردات السلع غير الأساسية.

وكانت الطبقات الأشد فقرا هي الأكثر تضررا من برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ إذ شهدت البلاد زيادات حادة في أسعار السلع وارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى خلال 30 عاما.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع وصحف مصرية
المزيد من سياسة

"رجل الظل".. من هو العالم النووي الإيراني الذي اغتيل قرب طهران؟

العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة (روتيرز)

بعد مقتل فخري زاده.. تعرف على سلسلة اغتيالات علماء إيران

العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة (يمين الصورة) بعد تفجير سيارته (رويترز)

لقاء بين وزيري خارجية تركيا والسعودية.. هذا أهم ما جاء فيه

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان (يمين) ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو (يسار) (موافع التواصل)

نتنياهو يلمح إلى دور إسرائيلي في اغتيال العالم الإيراني.. وترمب يدخل على الخط

العالم النووي البارز محسن فخري زاده (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)

اعتداء وحشي للشرطة الفرنسية على موسيقي أسود(فيديو)

(الجزيرة)

محكمة كندية تخفف عقوبة قاتل المصلين في أحد مساجد كيبيك

مسلمو كندا يؤدون صلاة الجنارة على قتلى هجوم بيسونيت على مسجد المركز الثقافي الإسلامي في كيبك (روتيرز)

ترمب: سأغادر البيت الأبيض.. لكن بشرط

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)