شاهد: السيسي يتعهد برفع أسعار تذاكر المترو أكثر من ثلاثة أضعاف

تعهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برفع سعر تذاكر مترو الأنفاق على الخطوط الجديدة إلى أكثر من ثلاثة أضعاف السعر الحالي.

وأوضح السيسي خلال الاحتفال بأعمال الحفر والتبطين بالأنفاق أسفل قناة السويس، أن لديه أملا في مشروع مترو جديد طوله 14 كيلو متر، قائلا: "النهاردة أنت هتاخد 20، 30 مليار جنيه من البنوك علشان تعمل خط مترو زي دا، مش هينفع نعمله ويبقى التذكرة بالسعر اللي موجود دلوقتي، ولا بضعف التذكرة دي ولا بتلات أضعافها، بصراحة كده".

وكان وزير النقل المصري هشام عرفات قد تعهد في يوليو/تموز الماضي برفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق بنسب تصل إلى 100% العام المقبل.

ورفعت مصر في مارس/آذار الماضي أسعار تذاكر مترو الأنفاق بنسبة 100% لتصل إلى جنيهين للتذكرة. (الدولار يساوي نحو 17.95 جنيها).

وتأتي زيادة أسعار تذاكر المترو الذي يستخدمه ملايين الركاب ضمن برنامج إصلاح اقتصادي بدأته الحكومة المصرية منذ نهاية 2015 وشمل فرض ضريبة القيمة المضافة، وتحرير سعر الصرف، وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية، وخفض واردات السلع غير الأساسية.

وكانت الطبقات الأشد فقرا هي الأكثر تضررا من برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ إذ شهدت البلاد زيادات حادة في أسعار السلع وارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى خلال 30 عاما.