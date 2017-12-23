البث الحي
سياسة|الولايات المتحدة

شاهد: اعتقال جندي أمريكي سابق خطط لهجوم في سان فرانسيسكو

23/12/2017

اتهمت السلطات الأمريكية سائق شاحنة مخصصة لسحب السيارات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بمحاولة تقديم دعم " لإرهابيين."

واعتقلت السلطات الأمريكية سائق الشاحنة المخصصة لسحب السيارات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية أمس الجمعة ووجهت له تهمة محاولة تقديم دعم لإرهابيين من خلال التخطيط لمهاجمة أشخاص، ربما بمتفجرات في رصيف ميناء مزدحم في سان فرانسيسكو قبل عيد الميلاد.

وأظهرت وثائق قضائية إن إيفريت آرون جيمسون (26 عاما)، وهو جندي سابق في قوات مشاة البحرية الأمريكية، أبلغ مرشدا سريا يعمل مع مكتب التحقيقات الاتحادي برغبته في شنّ هجوم لإظهار التأييد لتنظيم الدولة.

وأظهرت الوثائق أنه عندما فتش المحققون منزل جيمسون في موديستو على بعد أقل من 161 كيلومترا شرقي سان فرانسيسكو عثروا على عدة أسلحة نارية منها بندقية ومسدس وعلى ألعاب نارية، وعثر المحققون أيضا على وثيقة كتب بها "تحيا الدولة الإسلامية".

ويواجه جيمسون تهمة إعداد خطة لاستخدام متفجرات عند الرصيف 39 في سان فرانسيسكو وهو مجمع يحوي مخازن ومطاعم ومعرضا للأحياء المائية.

وأشارت الوثائق إلى أنه أبدى اهتماما بشن هجوم انتحاري فيما بين 18 و25 ديسمبر/ كانون الأول وطلب من المحقق السري بندقية ومواد لاستخدامها في صنع متفجرات بدائية.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من سياسة

"رجل الظل".. من هو العالم النووي الإيراني الذي اغتيل قرب طهران؟

العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة (روتيرز)

بعد مقتل فخري زاده.. تعرف على سلسلة اغتيالات علماء إيران

العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة (يمين الصورة) بعد تفجير سيارته (رويترز)

لقاء بين وزيري خارجية تركيا والسعودية.. هذا أهم ما جاء فيه

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان (يمين) ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو (يسار) (موافع التواصل)

نتنياهو يلمح إلى دور إسرائيلي في اغتيال العالم الإيراني.. وترمب يدخل على الخط

العالم النووي البارز محسن فخري زاده (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)

اعتداء وحشي للشرطة الفرنسية على موسيقي أسود(فيديو)

(الجزيرة)

محكمة كندية تخفف عقوبة قاتل المصلين في أحد مساجد كيبيك

مسلمو كندا يؤدون صلاة الجنارة على قتلى هجوم بيسونيت على مسجد المركز الثقافي الإسلامي في كيبك (روتيرز)

ترمب: سأغادر البيت الأبيض.. لكن بشرط

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)