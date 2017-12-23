شاهد: اعتقال جندي أمريكي سابق خطط لهجوم في سان فرانسيسكو

اتهمت السلطات الأمريكية سائق شاحنة مخصصة لسحب السيارات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بمحاولة تقديم دعم " لإرهابيين."

واعتقلت السلطات الأمريكية سائق الشاحنة المخصصة لسحب السيارات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية أمس الجمعة ووجهت له تهمة محاولة تقديم دعم لإرهابيين من خلال التخطيط لمهاجمة أشخاص، ربما بمتفجرات في رصيف ميناء مزدحم في سان فرانسيسكو قبل عيد الميلاد.

وأظهرت وثائق قضائية إن إيفريت آرون جيمسون (26 عاما)، وهو جندي سابق في قوات مشاة البحرية الأمريكية، أبلغ مرشدا سريا يعمل مع مكتب التحقيقات الاتحادي برغبته في شنّ هجوم لإظهار التأييد لتنظيم الدولة.

وأظهرت الوثائق أنه عندما فتش المحققون منزل جيمسون في موديستو على بعد أقل من 161 كيلومترا شرقي سان فرانسيسكو عثروا على عدة أسلحة نارية منها بندقية ومسدس وعلى ألعاب نارية، وعثر المحققون أيضا على وثيقة كتب بها "تحيا الدولة الإسلامية".

ويواجه جيمسون تهمة إعداد خطة لاستخدام متفجرات عند الرصيف 39 في سان فرانسيسكو وهو مجمع يحوي مخازن ومطاعم ومعرضا للأحياء المائية.

وأشارت الوثائق إلى أنه أبدى اهتماما بشن هجوم انتحاري فيما بين 18 و25 ديسمبر/ كانون الأول وطلب من المحقق السري بندقية ومواد لاستخدامها في صنع متفجرات بدائية.