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سياسة|مصر

شاهد: أول رد للسيسي بعد استهداف طائرة وزيري الدفاع والداخلية

23/12/2017

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن القوات المسلحة سوف ترد بكل العنف مشددا على أن حماية أراضي البلاد تستحق التضحية من الجميع.

ويأتي تصريح السيسي بعد أيام من هجوم استهدف مروحية كانت تقل وزيري الدفاع والداخلية في مطار العريش عاصمة محافظة شمال سيناء.

وقال السيسي "سيناء أرضنا" مضيفا أن القوات المسلحة سترد "بكل العنف… بكل العنف. أيوا بكل العنف… وسوف نضع حدا للإرهاب الموجود فيها".

وقال مشيرا فيما يبدو إلى هجوم المطار "أنا عايز اطمنكم، اطمنوا تماما… لا تقلقوا … زحمة الأحداث اللي تمت خلال الفترة اللي فاتت الناس قالت إيه الحكاية؟ لا لا.. حكاية إيه؟ إحنا مستعدين نضحي من أول أنا."

وكان الجيش قد أعلن أن أحد ضباطه قتل وأصيب اثنان آخران في الهجوم الذي وقع يوم الثلاثاء واستخدمت فيه قذيفة وأسفر أيضا عن تلفيات بطائرة هليكوبتر. ولم يلحق أذى بأي من الوزيرين.

وأوضح السيسي أن بلاده ستنفذ خلال السنتين أو الثلاث سنوات المقبلة مشروعا عمرانيا يتكلف مئة مليار جنيه (5.6 مليار دولار) في شبه جزيرة سيناء التي ينشط إسلاميون متشددون في شمالها.

ولم يذكر السيسي متى يبدأ المشروع ولا مصادر تمويله ولا تفاصيل المنشآت التي ستقام في نطاقه.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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