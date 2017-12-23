بطاقات سوداء للمخالفين تسهم في خفض وفيات الطرق بإستوانيا

أرسلت الشرطة الإستونية 700 بطاقة عيد ميلاد إلى أسوأ السائقين، أملا في أن تغير صور حوادث السيارات وإحصاءات حوادث الطرق، من سلوك معتادي ارتكاب المخالفات.

وقامت الشرطة بإرسال بطاقات عيد ميلاد إلى أسوأ السائقين في هذه الدولة الواقعة بمنطقة البلطيق أملا في أن تغير صور حوادث السيارات وإحصاءات حوادث الطرق، من سلوك معتادي ارتكاب المخالفات المرورية

ويتم إرسال البطاقات للسائقين الذين سجلت لهم خمس جرائم قيادة أو أكثر خلال العام ومعظمها سرعة زائدة أو قيادة تحت تأثير مخدر.

وكتب على البطاقة التي لا تحمل تحية شخصية "شهد هذا العام حتى الآن أكثر من 40 حالة وفاة على الطرق".

وتلقى اللوم والمسؤولية عن القتلى والمصابين البالغ عددهم أكثر من ألف و300 شخص على السائقين الذين يتجاهلون قواعد المرور وتحث المتلقين على بذل كل ما بوسعهم للحفاظ على سلامة الطرق، وتضيف "صدقنا، عائلتك وأصدقائك يرغبون في الأمر نفسه".

وتعد بطاقات عيد الميلاد "السوداء" التي ترسلها الشرطة منذ عام 2011 من بين الإجراءات التي ساعدت إستونيا البالغ عدد سكانها 1.3 مليون نسمة على تخفيض عدد وفيات الطرق الذي كان يبلغ نحو 200 حالة سنويا قبل عشر سنوات.

وانخفضت أيضا مخالفات القيادة في حالة سكر حيث بلغ عددها إلى 6 آلاف و100 حتى الآن هذا العام بعد أن بلغت 17 ألف و920 حالة في عام 2007.