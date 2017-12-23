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سياسة|تركيا

أنقرة تعتزم إطلاق اسم "فخر الدين باشا" على شارع السفارة الإماراتية

(الأمير العثماني فخر الدين باشا الذي حكم المدينة المنورة (1916-1919
(الأمير العثماني فخر الدين باشا الذي حكم المدينة المنورة (1916-1919
23/12/2017

تعتزم بلدية العاصمة التركية أنقرة، تغيير اسم الشارع الذي تقع فيه السفارة الإماراتية، وتسميته "شارع فخر الدين باشا".

جاء ذلك تيمناً بالقائد العثماني الذي دافع عن المدينة المنورة بوجه القوات البريطانية إبان الحرب العالمية الأولى.

وحسبما نشرت وكالة "الأناضول" فإن رئيس البلدية مصطفى طونا، أصدر تعليمات بإجراء تحضيرات من أجل تغيير اسم "الشارع 613″، ليصبح “فخر الدين باشا”.

ومن المقرر تغيير الاسم بموجب قرار يُتخذ في أول اجتماع ينعقد لمجلس بلدية أنقرة، ويتم عقب صدور القرار تعليق لوحة "شارع فخر الدين باشا" في الشارع.

ومؤخرا، أعاد وزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد، نشر تغريدة ادّعى كاتبها خلالها ارتكاب فخر الدين باشا، جرائم ضدّ السكان المحليين.
وأثارت التغريدة موجة غضب كبيرة في تركيا، ودفعت بالرئيس رجب طيب أردوغان، إلى مخاطبة ناشر التغريدة بالقول "حين كان جدنا فخر الدين باشا، يدافع عن المدينة المنورة، أين كان جدك أنت أيها البائس الذي يقذفنا بالبهتان؟".

وأعادت مواقع إلكترونية الجدل لتلك الحقبة التاريخية، حيث نشرت مواقع عربية وتركية معلومات قالت إن آخر الأمراء العثمانيين للمدينة المنورة فخر الدين باشا المعروف بلقب (نمر الصحراء) والذي لقبه البريطانيون بـ "النمر التركي" اشتهر ببطولاته ودفاعه عن المدينة المنورة عندما قامت قوات القبائل العربية المتعاونة مع البريطانيين بمحاصرتها.

ووفق المصادر التركية فإن فخر الدين أدار عمليات عسكرية -قاومت العدوان البريطاني على الجزيرة العربية بمعاونة بعض القبائل العربية التي دعمتها بريطانيا بالمال حتى سقوط الدولة العثمانية بيد الحلفاء- وأنه قام بنقل الكثير من مخطوطات وكنوز التراث الإسلامي من المدينة لتركيا خشية تدميرها أو الاستيلاء عليها من قبل البريطانيين.

المصدر : الأناضول
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