البث الحي
سياسة

لماذا امتنعت البوسنة عن التصويت لصالح القدس؟

ممثل البشناق المسلمين في المجلس الرئاسي للبوسنة، بكر عزت بيغوفيتش
ممثل البشناق المسلمين في المجلس الرئاسي للبوسنة، بكر عزت بيغوفيتش
22/12/2017

كشفت مصادر في المجلس الرئاسي الثلاثي لجمهورية البوسنة والهرسك، أن ممثل البشناق المسلمين، بكر عزت بيغوفيتش، اقترح التصويت لصالح القرار الداعم للقدس في الأمم المتحدة.

وأضافت المصادر أن العضوين الآخرين قررا الامتناع عن التصويت.
وحسبما نقلتها وكالة "الأناضول" قالت المصادر أن قرار الامتناع عن التصويت صدر رغما عن رغبة بيغوفيتش، بعدما وافق عليه كل من رئيس المجلس، وممثل الكروات دراغان تشوفيتش، وممثل الصرب ملادِن إيفانيتش.
وامتنعت البوسنة عن التصويت لصالح القرار الداعم للقدس في الأمم المتحدة، ما أثار جدلا واسعا؛ نظرا لكونها دولة ذات كثافة سكانية إسلامية كبيرة.
 ويتشكل المجلس الثلاثي للبوسنة والهرسك من ممثلي العرقيات الثلاثية بالبلاد، البوشناق المسلمون والصرب والكروات.
ووفق دستور البلاد، فإن البوسنة تنتخب العضويين البوسني والكرواتي لعضوية الرئاسة، فيما تنتخب جمهورية صرب البوسنة العضو الصربي.
يُذكر أن اتفاقية "دايتون" للسلام – التي أنهت حرب البوسنة – تنص على تولي كل عضو من أعضاء المجلس الرئاسي الثلاثي؛ مهام رئاسة المجلس لفترتين مدة كل منهما 8 أشهر، وذلك خلال مدة ولاية المجلس التي تمتد لأربع سنوات من تاريخ انتخابه.
وأقرت الأمم المتحدة، مساء الخميس، بأغلبية 128 صوتا، مشروع قرار، قدمته تركيا واليمن، يؤكد اعتبار مسألة القدس من قضايا الوضع النهائي، التي يتعين حلها عن طريق المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وبينما غابت عن جلسة الجمعية العامة 21 دولة، امتنعت 35 دولة عن التصويت وعارضت القرار 9 دول من إجمالي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الـ 193.

المصدر : الأناضول
المزيد من سياسة

"رجل الظل".. من هو العالم النووي الإيراني الذي اغتيل قرب طهران؟

العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة (روتيرز)

بعد مقتل فخري زاده.. تعرف على سلسلة اغتيالات علماء إيران

العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة (يمين) (رويترز)

لقاء بين وزيري خارجية تركيا والسعودية.. هذا أهم ما جاء فيه

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان (يمين) ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو (يسار) (موافع التواصل)

نتنياهو يلمح إلى دور إسرائيلي في اغتيال العالم الإيراني.. وترمب يدخل على الخط

العالم النووي البارز محسن فخري زاده (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)

اعتداء وحشي للشرطة الفرنسية على موسيقي أسود(فيديو)

(الجزيرة)

ترمب: سأغادر البيت الأبيض.. لكن بشرط

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)