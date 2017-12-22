شهيد وعشرات الإصابات برصاص الاحتلال قرب حدود غزة

استشهد شاب فلسطيني، وأُصيب اثنان آخران، اليوم (الجمعة) خلال مواجهات بين مئات الشبان وجيش الاحتلال الإسرائيلي، على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل.

وقال أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، إن الشاب زكريا الكفارنة (24 عاماً) استشهد إثر طلق ناري في الصدر، خلال مشاركته في المواجهات، شرقي بلدة جباليا، شمالي قطاع غزة.

وأوضح أن فلسطينييْن آخرين أصيبا بجراح وصفت بالمتوسطة، جراء إصابتهما برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال المواجهات المندلعة شرقي خانيونس، جنوبي القطاع.

وقال الهلال الاحمر الفلسطيني إنه تعامل مع عشرات الإصابات خلال مواجهات بين شبان والجيش الإسرائيلي في مواقع مختلفة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، اندلعت بعد صلاة الجمعة احتجاجا على قرار واشنطن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأكد أن من بين الإصابات إصابة بالذخيرة الحية، في قطاع غزة وأخرى في بلدة سعير القريبة من الخليل في الضفة الغربية.

ومن بين الإصابات أيضا، حسب الهلال الأحمر إصابتان بالرصاص الحي من عيار صغير يُعرف باسم رصاص "التوتو" في بلدة سكاكا القريبة من نابلس، واثنتان بالرصاص المطاطي في بيت لحم.

وفي وقت سابق، توجّه مئات الشبان الفلسطينيين الذين خرجوا في مسيرات غاضبة، دعت إليها قوى وطنية وإسلامية، نحو السياج الحدودي الفاصل بين قطاع غزة (الحدود الشرقية) وإسرائيل.

ورشق الشبّان الفلسطينيون قوات الجيش الإسرائيلي بالحجارة، بينما رد الجيش بإطلاق الرصاص الحي والمطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وأصيب عدد من الشبان بالاختناق جراء إطلاق قنابل الغاز فيما تمت معالجتهم ميدانيا.

وللأسبوع الثالث على التوالي، تشهد معظم المدن الفلسطينية مظاهرات، احتجاجا قرار ترمب الخاص باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل يوم الأربعاء السادس من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بالقدس (بشقيها الشرقي والغربي) عاصمة لإسرائيل، والبدء بنقل سفارة واشنطن إلى المدينة المحتلة.