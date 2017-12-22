شهيدان وعشرات الجرحى في مصادمات على حدود غزة

استشهد شاب فلسطيني ثان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في المواجهات المستمرة عند السياج الفاصل لقطاع غزة اليوم (الجمعة).

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة في تصريح صحفي إن الشهيد لم يتم التعرف على هويته بعد، وباستشهاده ترتفع حصيلة أحداث اليوم إلى شهيدين وأكثر من 45 مصابا في المواجهات الدائرة على حدود غزة.

وشيع مئات من الفلسطينيين، في قطاع غزة، جثمان شهيد قضى برصاص الجيش الإسرائيلي اليوم (الجمعة) على الحدود الشمالية لمخيم جباليا شمالي القطاع.

وأدّى المشاركون صلاة الجنازة على جثمان زكريا الكفارنة (24 عاماً) في بلدة بيت حانون، شمالي القطاع، قبل مواراته الثرى في مقبرة البلدة.

وفي وقت سابق من اليوم، استشهد "الكفارنة" إثر طلق ناري في الصدر، خلال مشاركته في المواجهات، شرق بلدة جباليا، شمالي قطاع غزة.

واندلعت مواجهات في مختلف مناطق التماس مع قطاع غزة شرق الحدود في شرق خزاعة والفراحين وشرق مخيم البريج وشرق جباليا حيث قاموا بإشعال الاطارات المطاطية.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة إصابة ثلاثة مواطنين بالاختناق نتيجة تعرضهم لاستنشاق الغازات التي تطلقها قوات الاحتلال شرق مدينة غزة بالقرب من معبر ناحل عوز حيث يلقي المتظاهرون الحجارة على قوات الاحتلال في تلك المنطقة، وإصابة مواطنين برصاص الاحتلال شرق مدينة رفح بالقرب من معبر كرم أبو سالم التجاري، وإصابة اثنين آخرين شرقي خانيونس.

وفي الضفة الغربية في رام الله، أصيب 6 شبان بالرصاص الحي والطلقات المعدنية المغلفة بالمطاط، أحدهم ضابط إسعاف في منطقة (العين)، وآخرون بالاختناق الشديد جراء استنشاق كميات كبيرة من قنابل الغاز السام، كما اعتقلت قوات الاحتلال شاباً من داخل سيارة إسعاف في المواجهات التي اندلعت عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

وفي قرية (دير نظام) الواقعة شمال رام الله، اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في أعقاب اقتحام جيش الاحتلال القرية، وأصيب شابان بالطلقات المعدنية المغلفة بالمطاط، وهاجم الشبان قوات الاحتلال التي لاحقتهم في أزقة القرية وحاولت اعتقال أحد الفتية.

وفي قرية (النبي صالح) شمال رام الله اندلعت مواجهات بين جنود الاحتلال وأهالي القرية، حيث اقتحمت قوات الاحتلال القرية وسط إطلاق كميات كبيرة من قنابل الغاز السام، ووابلاً من الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، فيما رد الشبان بالحجارة، وطاردت قوات الاحتلال الشبان في شوارع القرية الصغيرة وأزقتها، ونصب الجنود كمائن لاعتقال الشبان لكنها فشلت في مخططها.

وفي قرية (المغير) شمالي رام الله، اندلعت المواجهات اليومية بين الشبان وقوات الاحتلال، وأعلنت مصادر محلية عن إصابة شابين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، في المواجهات العنيفة، واندلعت المواجهات عقب اقتحام قوات الاحتلال القرية التي يتم اقتحامها يوميا منذ أسبوعين تقريباً، وسط إطلاق قنابل الغاز نحو منازل المواطنين، عقب خروج المواطنين من مسجد القرية عقب أداء صلاة الجمعة.

وفي قرية (بدرس) جنوب غربي رام الله، اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال بالقرب من البوابة العسكرية الملاصقة لجدار الضم والتوسع، عقب خروج مسيرة سلمية من مسجد القرية بعد أداء صلاة الجمعة رفضاً لقرار ترمب هاجمتها قوات الاحتلال بإطلاق كميات كبيرة من الغاز السام ووابل كثيف من الطلقات المعدنية المغلفة بالمطاط ما أوقع العديد من الاصابات، كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز السام بشكل مباشر ومتعمد نحو منازل المواطنين.

وفي (بيت لحم) أصيب مواطن في مواجهات على حاجز بيت لحم الشمالي بالطلقات المعدنية المغلفة بالمطاط بالرقبة، وثالث في مواجهات في قرية الخضر جنوب بيت لحم بالرصاص الحي.

وفي (الخليل) أصيب شاب بالطلقات المعدنية المغلفة بالمطاط وفتى 15عاما برصاصة حية في قدمه من سلاح كاتم للصوت أطلقها قناص من جنود الاحتلال خلال مواجهات في منطقة عصيدة في (بيت امر)، وتم نقل الشاب الى المستشفى لتلقي العلاج.

كما أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق جراء إطلاق قنابل الغاز باتجاه المواطنين ومنازلهم كما أطلق جنود الاحتلال قنابل الصوت واعتلى عدد من الجنود منازل بالمنطقة.

من ناحية أخرى، أصيب 100 مواطن بإصابات مختلفة منها عشرات الإصابات بالغاز المسيل للدموع جراء مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدة مواقع في نابلس وسلفيت وطولكرم بشمال الضفة الغربية.

وللأسبوع الثالث على التوالي، تشهد معظم المدن الفلسطينية مظاهرات، ردًا على اعتبار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في 6 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، القدس عاصمة لإسرائيل، والبدء بنقل سفارة واشنطن إلى المدينة المحتلة.