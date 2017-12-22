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سياسة

شاهد: رئيس وزراء ماليزيا يتقدم مظاهرة بالآلاف تضامنا مع القدس

22/12/2017

تقدّم رئيس الوزراء الماليزي، نجيب رزاق، اليوم (الجمعة) آلاف المتظاهرين الذين احتشدوا في العاصمة الإدارية لبلاده، بوتراجايا، وذلك تضامنا مع مدينة القدس.

وقال رزاق في كلمة له خلال مشاركته في الفعالية التضامنية، إن "بلاده ستفعل كل ما بوسعها لإنقاذ القدس".

وأضاف "لن نخاف من الولايات المتحدة ولا من علاقتنا الوثيقة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب".

وتابع رئيس الحكومة الماليزية قائلاً وسط هتافات المتظاهرين، بعد صلاة الجمعة، "نعم، زرت البيت الأبيض، وأعرف ترمب معرفة جيدة، لكن لن نتنازل عن حرمة الإسلام".

وأوضح "نحن ثابتون على موقفنا، ندعم إقامة فلسطين حرة ذات سيادة، ونطالب بفلسطين بكرامة وفخر. نريد القدس الشرقية عاصمة لفلسطين".

وأقرت الأمم المتحدة، مساء أمس الخميس، بأغلبية 128 صوتا، مشروع قرار، قدمته تركيا واليمن، يؤكد اعتبار مسألة القدس من قضايا الوضع النهائي، التي يتعين حلها عن طريق المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وبينما غابت عن جلسة الجمعية العامة 21 دولة، امتنعت 35 دولة عن التصويت وعارضت القرار 9 دول من إجمالي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الـ 193.

وأثار اعتراف ترمب، في 6 من ديسمبر/ كانون أول الجاري، بالقدس (بشقيها الشرقي والغربي) عاصمة مزعومة لإسرائيل، والبدء بنقل سفارة واشنطن إلى المدينة المحتلة، رفضا دوليا واسعا.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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