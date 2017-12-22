شاهد: تعليق خالد مشعل ومورو على تصويت الأمم المتحدة بشأن القدس

قال خالد مشعل الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس إن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القدس، دلّ على عزلة أمريكا التي تعاملت مع المجتمع الدولي بصلف.

وأوضح مشعل في تصريحات لـ"لجزيرة مباشر"، عقب وصوله فجر اليوم إلي مطار نواكشوط للمشاركة في انطلاق المؤتمر الثالث لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة برهن علي عزلة الولايات المتحدة التي تعاملت مع المجتمع الدولي بصلف ومع قضايا الشعوب بتكبر وازدراء بعقلية "الكاوبوي مع البيزنيس" ولذلك جاءت الصفعة قوية للقرار الجائر لترمب.

واعتبر مشعل أن قضية القدس هي قضية فلسطين وعنوانها الأبرز، معربا عن أمله في أن يمكن هذا القرار من إجبار الإدارة الأمريكية على التراجع عن قرار ترمب.

ومن جهته أكد سليمان العمراني نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية بالمغرب أن قرار ترمب شكّل فرصة لاستنهاض الأمة.

ومن جانبه قال عبد الفتاح مورو، نائب رئيس مجلس نواب الشعب التونسي والقيادي بحزب حركة النهضة، إن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القدس يؤكد رفض العالم للمواقف الشاذّة لأخطر رئيس عرفته أمريكا ويؤكد تمسك المنظومة الأممية بالشرعية الدولية.