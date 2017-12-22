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سياسة|إيطاليا

شاهد: إيطاليا تنقل مهاجرين من مراكز احتجاز ليبية إلى روما

22/12/2017

أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية، اليوم (الجمعة) إطلاق أول رحلة طيران لإجلاء المهاجرين واللاجئين في مراكز الاحتجاز الليبية إلى أراضيها.

جاءت الخطوة الإيطالية في أعقاب الانتقادات الدولية التي وُجهت إلى روما، بمساعدة قوات حرس الحدود الليبية في منع المهاجرين من مغادرة السواحل الليبية عبر القوارب البحرية.

وقالت الداخلية الإيطالية، في بيان، إنّ "مجموعة المهاجرين التي وصلت إيطاليا، ضمت عددًا من النساء والأطفال وكبار السن من اللاجئين الضعفاء، ومستحقي الرعاية الدولية".

ولم تحدد الداخلية الإيطالية العدد الكلي للاجئين الذين سيصلون إيطاليا، كما لم تُشر إلى إمكانية إطلاق رحلات أخرى مماثلة.

وواجهت إيطاليا والاتحاد الأوربي عدة انتقادات من قبل الجماعات الحقوقية، بسبب مساعدتهما حرس الحدود الليبي على إحكام السيطرة على السواحل بشكل يمنع عمل المهربين.

واستنكرت الجماعات الحقوقية سياسة (غلق السواحل) مشيرةً إلى أنها أدت إلى "تعرض اللاجئين للتعذيب وغيره من أنواع المعاملة غير الإنسانية على أيدي المليشيات الليبية". وفق وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.

وتعتبر ليبيا البوابة الرئيسية للمهاجرين الأفارقة الساعين للوصول إلى أوربا بحرًا حيث عبر أكثر من 150 ألف مهاجرا غير شرعي هذا الطريق، ما بين 2015 و2017، وفق ما ذكرته المنظمة الدولية للهجرة.

المصدر : أسوشيتد برس + الجزيرة مباشر
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