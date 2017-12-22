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سياسة

رغم تهديدها.. الدول الأكثر استفادة من مساعدات أمريكا صوتت ضد قرار ترمب

خارطة تصويت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على مشروع القرار
خارطة تصويت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على مشروع القرار
22/12/2017

رغم تهديدات ترمب بقطعها، فإن أكثر الدول التي حصلت على مساعدات إنسانية أمريكية العام الماضي، دعمت قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القدس،الخميس.

وأقرت الأمم المتحدة، مساء الخميس، بأغلبية 128 صوتا، مشروع قرار، قدمته تركيا واليمن يؤكد اعتبار مسألة القدس من قضايا الوضع النهائي، التي يتعين حلها عن طريق المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وبينما غابت عن جلسة الجمعية العامة 21 دولة، امتنعت 35 دولة عن التصويت وعارضت القرار 9 دول من إجمالي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الـ 193.

مشروع القرار الذي تم التصويت لصالحه حمل عنوان " الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الاراضي الفلسطينية".

وأعرب القرار عن الأسف البالغ إزاء القرارات الأخيرة المتعلقة بوضع القدس، في إشارة إلى قرار الرئيس الأمريكي ترمب، الذي اعترف فيه بالقدس عاصمة لإسرائيل، في وقت سابق ديسمبر/كانون أول الجاري.

كما شدد على أن أية قرارات أو إجراءات يقصد بها تغيير طابعها أو وضعها أو تكوينها الديموغرافي ليس لها أثر قانوني، وتعد لاغية وباطلة، ويتعين إلغاؤها امتثالًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وطالب القرار جميع الدول أن تمتنع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس، عملًا بقرار مجلس الأمن رقم 478 الصادر عام 1980.

نتيجة التصويت في الجمعية العامة أظهرت أن التهديدات الأمريكية التي وجهت للدول الأعضاء بالأمم المتحدة التي ستصوت ضد ترمب، لم تفد بأي شيء، إذ أعلنت أغلبية تلك الدول رفضها لقرار الرئيس الأمريكي بشأن القدس.

ووفقا لأرقام من الموقع الإلكتروني للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، فإن 9 دول من بين أكثر 10 دول استفادت من المساعدات الأمريكية العام الماضي، دعمت القرار الأممي، بينما امتنعت الدولة العاشرة عن التصويت.

وبحسب بيانات وكالة التنمية، التي تشمل المساعدات التي تقدمها وزارتا الخارجية، والزراعة والتجارة الأمريكيتين، تحتل العراق المركز الأول بين الدول الأكثر استفادة من تلك المساعدات بإجمالي مبلغ يقدر بـ5.28 مليار دولار، تليها أفغانستان بـ5.06 مليار.

وفي المرتبة الثالثة تأتي مصر بـ1.23 مليار دولار، ثم الأردن رابعًا بـ1.21 مليار، ومن بعده كينيا خامسًا بـ1.14 مليار، وإثيوبيا سادسًا بـ1.11 مليار.

 في المرتبة السابعة تأتي باكستان بـ778 مليون دولار، ونيجيريا ثامنًا بـ718 مليون، وجنوب السودان في المركز التاسع بـ708 ملايين، وعاشرًا تحل تنزانيا بـ629 مليون دولار.

ومن الملفت للنظر في تصويت الجمعية العامة أن 9 دول من الدول العشرة المذكورة دعمت القرار الرافض لإعلان ترمب القدس عاصمة لإسرائيل، فيما امتنعت دولة جنوب السودان عن التصويت.

وأثار اعتراف ترمب، في 6 من ديسمبر/ كانون أول الجاري، بالقدس (بشقيها الشرقي والغربي) عاصمة مزعومة لإسرائيل، والبدء بنقل سفارة واشنطن إلى المدينة المحتلة، رفضا دوليا واسعا.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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