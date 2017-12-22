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سياسة|تونس

تونس تطلب من الإمارات توضيح قرار منع سفر التونسيات إليها

العاصمة الإماراتية أبو ظبي
العاصمة الإماراتية أبو ظبي
22/12/2017

أعلنت وزارة الخارجية التونسية، اليوم (الجمعة) تراجع الناقلات الإماراتية، عن قرار سابق لها بمنع سفر التونسيات إلى الإمارات أو العبور منها.

وفي وقت سابق اليوم، تناقلت وسائل إعلام تونسية أخبارا حول وجود حالة من الفوضى والسخط في مطار قرطاج الدولي بتونس، بعد إعلام المسافرين فجأة، من قبل الناقلات الإماراتية،بقرار منع التونسيات من السفر إلى الإمارات، باستثناء المسافرات اللواتي يحملن إقامات أو جواز سفر دبلوماسي.

ووفق المصادر ذاتها، تم منع العديد من المسافرات التونسيات من ركوب طائرات تابعة للخطوط الإماراتية، بما في ذلك المسنات والرضع والمرتبطات بأزواج يعملون في دولة الإمارات.

ولم تتضح على الفور أسباب هذا القرار المفاجئ، ما دفع الخارجية التونسية إلى طلب توضيح حول الموضوع.

وفي تصريح للأناضول، قال المكلف بالإعلام بالخارجية التونسية، بوراوي الإمام، إنه "تمّ التراجع عن قرار الخطوط الجوية الإماراتية منع عدد من التونسيات اليوم من السفر باتجاه دولة الإمارات".

وأضاف "اتصلنا، اليوم، بمسؤولين بمطار قرطاج الدولي، وأكدوا لنا أنه تم حلّ الإشكال المتعلق بمنع تونسيات من السفر إلى الإمارات، وقد تمكن جميع المسافرين المتجهين نحو الإمارات من السفر".

وتابع "ننتظر إشعارا أو توضيحا من السلطات الرسمية الإماراتية حول أسباب اتخاذها قرار المنع".

وأضاف أن الخارجية التونسية "اتصلت بالسلطات الإماراتية، اليوم، عبر سفاراتها في تونس، للاستفسار بشأن قرار المنع"، مشيرا إلى أن الوزارة " لم تتلق حتى الآن (الساعة (16.05 ت.غ)، أي إشعار أو توضيح لأسباب القرار المذكور".

وفي فبراير/ شباط الماضي، أعلنت الخارجية التونسية أن دولة الإمارات استأنفت منح التأشیرات للتونسیین الراغبین في دخول أراضیها، وذلك عقب تعليق منحها في سبتمبر/ أيلول 2015.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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