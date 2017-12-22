ترمب يوقع مشروع قانون الضرائب والديمقراطيون يعترضون

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الجمعة) قانون الضرائب الجديد الذي صاغه الجمهوريون معززا أكبر انتصار تشريعي في عامه الأول في المنصب.

ووقع ترمب أيضا مشروع قانون لإنفاق قصير الأجل يتفادى توقف محتمل لمشروعات الحكومة.

ويخفض قانون الضرائب، وهو أكبر إصلاح من نوعه منذ عقد الثمانينات، ضريبة الشركات من 35 في المئة إلى 21 في المئة ويخفف بشكل مؤقت عبء الضرائب على معظم الأمريكيين.

وعارض الديمقراطيون مشروع القانون قائلين إنه هدية مجانية للأثرياء وإنه سيضيف 1.5 تريليون دولار إلى الدين العام الأمريكي البالغ 20 تريليون دولار، على مدى السنوات العشر المقبلة.

ويمدد مشروع قانون الإنفاق التمويل للحكومة الاتحادية حتى التاسع عشر من يناير كانون الثاني، عند المستويات الحالية إلى حد كبير. لكنه لا يفعل شيئا لحل نزاعات أوسع بشأن الهجرة والرعاية الصحية والإنفاق العسكري.