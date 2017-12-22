البث الحي
سياسة|أمريكا

ترمب يوقع مشروع قانون الضرائب والديمقراطيون يعترضون

ترمب يوقع قانون الضرائب
ترمب يوقع قانون الضرائب
22/12/2017

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الجمعة) قانون الضرائب الجديد الذي صاغه الجمهوريون معززا أكبر انتصار تشريعي في عامه الأول في المنصب.

ووقع ترمب أيضا مشروع قانون لإنفاق قصير الأجل يتفادى توقف محتمل لمشروعات الحكومة.

ويخفض قانون الضرائب، وهو أكبر إصلاح من نوعه منذ عقد الثمانينات، ضريبة الشركات من 35 في المئة إلى 21 في المئة ويخفف بشكل مؤقت عبء الضرائب على معظم الأمريكيين.

وعارض الديمقراطيون مشروع القانون قائلين إنه هدية مجانية للأثرياء وإنه سيضيف 1.5 تريليون دولار إلى الدين العام الأمريكي البالغ 20 تريليون دولار، على مدى السنوات العشر المقبلة.

ويمدد مشروع قانون الإنفاق التمويل للحكومة الاتحادية حتى التاسع عشر من يناير كانون الثاني، عند المستويات الحالية إلى حد كبير. لكنه لا يفعل شيئا لحل نزاعات أوسع بشأن الهجرة والرعاية الصحية والإنفاق العسكري.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من سياسة

"رجل الظل".. من هو العالم النووي الإيراني الذي اغتيل قرب طهران؟

العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة (روتيرز)

بعد مقتل فخري زاده.. تعرف على سلسلة اغتيالات علماء إيران

العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة (يمين) (رويترز)

لقاء بين وزيري خارجية تركيا والسعودية.. هذا أهم ما جاء فيه

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان (يمين) ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو (يسار) (موافع التواصل)

نتنياهو يلمح إلى دور إسرائيلي في اغتيال العالم الإيراني.. وترمب يدخل على الخط

العالم النووي البارز محسن فخري زاده (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)

اعتداء وحشي للشرطة الفرنسية على موسيقي أسود(فيديو)

(الجزيرة)

ترمب: سأغادر البيت الأبيض.. لكن بشرط

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)