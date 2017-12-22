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سياسة|السعودية

السعودية ترفع حظر حمل الإلكترونيات في الطائرات المتجهة لبريطانيا

22/12/2017

أعلنت السعودية اليوم الجمعة السماح للمسافرين بحمل أجهزة الكمبيوتر المحمول واللوحي في مقصورات الطائرات المتجهة إلى بريطانيا منهية حظرا فرض في وقت سابق من العام الحالي لأسباب أمنية.

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني في بيان على حسابها على موقع تويتر "تعلن الهيئة العامة للطيران المدني رفع الحظر عن حمل أجهزة الحواسب المحمولة والأجهزة اللوحية في مقصورة الطائرة للمسافرين إلى المملكة المتحدة (بريطانيا) عبر مطار الملك خالد الدولي في الرياض ومطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة اعتبارا من تاريخ (3 ربيع الثاني 1439) الموافق (21 ديسمبر 2017)".

وفرضت الولايات المتحدة وبريطانيا قيودا على اصطحاب الإلكترونيات في مقصورات الطائرات في مارس آذار على الرحلات الجوية المباشرة من تركيا ولبنان والأردن ومصر وتونس والسعودية بسبب تهديدات أمنية لم تحدداها.

وفي يوليو تموز رفعت واشنطن الحظر على اصطحاب الركاب الأجهزة الإلكترونية الكبيرة على طائرات الخطوط السعودية المتجهة إلى الولايات المتحدة.

المصدر : رويترز
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