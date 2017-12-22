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سياسة

الرئيس الفلسطيني: لن نقبل أي خطة سلام تقدمها أمريكا

22/12/2017

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة استبعدت نفسها من عملية السلام في الشرق الأوسط بعد اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي في باريس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الولايات المتحدة لم تعد وسيطا نزيها في عملية السلام ولن نقبل أي خطة منها بسبب انحيازها وخرقها للقانون الدولي".

وندد عباس بتهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بقطع المساعدات المالية عن الدول التي صوتت لصالح قرار في الأمم المتحدة يدعو الولايات المتحدة إلى سحب اعترافها بالقدس. 

ودعا عباس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى الانتباه إلى ما يحدث في القدس من تغيير لهويتها وطابعها وتهجير لأهلها.

وطالب عباس دول العالم للاعتراف بالدولة الفلسطينية، مشيرا إلى أنه استثمار في السلام.

وأضاف لا بديل عن حل الدولتين والقدس الشرقية عاصمة لفلسطين، إلى جانب إسرائيل بأمن وسلام.

وأوضح أن فرنسا ودول صديقة استثمرت في بناء مؤسسات دولة فلسطينية، يشهد لها العالم معربا عن أمله ألا يتم تدميرها بسبب الممارسات الإسرائيلية.

من جانبه قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا ستعترف بدولة فلسطينية في الوقت المناسب وليس تحت ضغط.

وأكد أن فرنسا لا تزال ملتزمة بحل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأثار اعتراف ترامب، في 6 من ديسمبر/ كانون أول الجاري، بالقدس (بشقيها الشرقي والغربي) عاصمة لإسرائيل، والبدء بنقل سفارة واشنطن إلى المدينة المحتلة، رفضا دوليا واسعا.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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