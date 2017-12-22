الانفصاليون يفوزون بأغلبية مقاعد برلمان كتالونيا

أظهرت نتائج أولية للانتخابات البرلمانية في كتالونيا، جرت الخميس، أن الأحزاب الانفصالية في الإقليم ذاتي الحكم، فازت بأغلبية قد تمكنها من تشكيل الحكومة.

وتوجه الناخبون أمس في إقليم كتالونيا شمال شرقي إسبانيا، إلى صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء برلمانهم الجديد المكون من 135 عضوًا.

وجاءت الانتخابات عقب قيام الحكومة الإسبانية المركزية في مدريد بحل البرلمان السابق للإقليم على خلفية إعلان حكومته السابقة الانفصال عن مدريد، من طرف واحد.

وبحسب نتائج أولية تم الإعلان عنها، بعد الانتهاء من فرز الأصوات، فإن ائتلاف" معا من أجل كتالونيا" الذي يشكله حزبا الديمقراطي الأوربي في كتالونيا والتوافق الديمقراطي الكتالوني الانفصاليان، حصل على 34 مقعدًا (21.68%).

بينما حصل حزبا اليسار الجمهوري على 32 مقعدًا (21.41%)، وترشح الوحدة الشعبية على 4 مقاعد (4.45%)، وكلاهما من الأحزاب الداعية لاستقلال الإقليم عن مدريد.

والأرقام المذكورة أعلاه توضح أن النسبة التي حصل عليها الانفصاليون، دون الـ50 في المئة من إجمالي عدد المصوتين في الانتخابات البرلمانية.

لكن مع هذا حصلت الأحزاب المذكورة على 70 مقعدًا، وتخطت بذلك الحد الأدنى اللازم لتشكيل الحكومة وهو 68 مقعدًا، ما يعني أنها قد تقوم بتشكيلها.

النتيجة مهدت طريق العودة مجددًا لرئاسة الإقليم أمام كارلس بيغديمونت، رئيس كتالونيا السابق، زعيم ائتلاف معا من أجل كتالونيا الذي أُقيل من منصبه، وصدر بحقه أمر توقيف بسبب تنظيمه في أكتوبر/تشرين أول السابق استفتاءً من جانب واحد على استقلال الإقليم.

بيغديمونت بعد الأزمة مع الحكومة فرّ إلى بلجيكا، ومن ثم من غير المعروف حاليًا ما إذا كان سيعود إلى إسبانيا ثانية أم لا خصوصًا أنه صادر بحق قرار اعتقال.

وبحسب النتائج الأولية، فقد تراجعت الأحزاب المؤيدة لبقاء الإقليم متحدًا مع مدريد، إذ فاز حزب المواطنون بـ36 مقعدًأ (25.36%) والحزب الشيوعي الكتالوني حصل على 17 مقعدًأ (13.87%) أما حزب الشعب الكتالوني فحصد 4 مقاعد بنسبة 4.23% من إجمالي عدد المقاعد.

واندلعت أزمة بين حكومتي مدريد وكتالونيا، في أعقاب تنظيم استفتاء مثير للجدل في الإقليم مطلع أكتوبر الماضي، والذي حظرت تنظيمه المحكمة الدستورية الإسبانية.

ومطلع نوفمبر/تشرين ثان الماضي، أمرت المحكمة العليا الإسبانية بحبس 8 أعضاء في حكومة كتالونيا المقالة تمهيدًا لمحاكمتهم على خلفية تهم بالتمرد والتحريض وإساءة استخدام الأموال العامة.

كما أصدر القضاء الإسباني مذكرة اعتقال وتفتيش دولية بحق رئيس الإقليم السابق بيغديمونت إضافةً إلى إصدار أوامر مماثلة بحق 4 أعضاء في حكومة كتالونيا المقالة، يرافقونه في بروكسل، قاموا بتسليم أنفسهم للشرطة البلجيكية، وقضت محكمة بلجيكية مؤخراً بالإفراج المشروط عنهم.